20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Monster, Krimi

Als die Polizei den Tatort erreicht, kauert eine junge Frau direkt neben dem Opfer - offenbar handelt es sich um die Mörderin. Das Tatmesser hält sie noch in der Hand und will sich nur unter einer Bedingung ergeben: Sie verlangt, mit Kommissar Faber (Jörg Hartmann) sprechen zu können. Welche Verbindung sie zum Leiter der Dortmunder Mordkommission hat, ist völlig unklar. Da bekommt Kommissar Pawlak (Rick Okon) einen verstörenden Anruf seiner fünfjährigen Tochter. In höchster Alarmbereitschaft macht er sich auf den Weg zu seiner Familie.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Liebe hinter geschlossenen Vorhängen, Drama

Katja Baumann (Simone Thomalla) wird als Dorfhelferin zu Familie Steinmüller gerufen, die von einem Busunglück besonders stark betroffen ist: Beide Elternteile wurden verletzt. Katja soll sich nicht nur um den Hof der Familie kümmern, sondern auch nach der erwachsenen Tochter Mila (Luisa Wöllisch) schauen, die das Downsyndrom hat. Die Busfahrerin Kristin Schröder (Ricarda Seifried) sucht derweil Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) auf, da sie sich schwere Vorwürfe macht.

20:15 Uhr, Sat.1, Abgang mit Stil, Komödie

Als Joe Harding (Michael Caine) eine Zwangsvollstreckung ins Haus schneit, wird klar, dass der Pensionär von seiner Bank übers Ohr gehauen wurde. Und nicht nur er, auch seine Freunde Willie (Morgan Freeman) und Albert (Alan Arkin) sind betroffen. Rüstig und radikal beschließen die drei, sich den Ruhestand nicht versauen zu lassen und sich zur Wehr zu setzen - mit einem Banküberfall.

20:15 Uhr, ProSieben, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich.

20:15 Uhr, RTLzwei, Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, Drama

Samantha (Zoey Deutch) und ihre Freundinnen gehören zu den beliebtesten Mädchen der Highschool und machen als It-Girl-Clique Außenseitern gern mal das Leben zur Hölle. Nach einer ausgelassenen Party stirbt Sam bei einem Autounfall - doch als wäre nichts gewesen, wacht sie am Morgen desselben Tages quicklebendig in ihrem Bett auf. Was wie eine neue Chance wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum: Sam erlebt die letzten 24 Stunden vor dem Unfall immer und immer wieder - und setzt alles daran, diesen Teufelskreis endlich zu durchbrechen.