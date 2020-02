20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die goldene Zeit, Krimi

Ein Auftragsmord im Rotlicht-Milieu erschüttert den Hamburger Kiez. Während der Ermittlungen trifft Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) auf seinen alten Bekannten Lübke und wird mit seiner eigenen St.-Pauli-Vergangenheit und persönlichen Erinnerungen an seine Zeit als jugendlicher Türsteher konfrontiert. Julia Grosz (Franziska Weisz) ist angesichts von Prostitution und modernem Menschenhandel jede nostalgisch Kiez-Verbundenheit fremd. Gemeinsam jagen sie den Auftragsmörder und seine Hintermänner, bevor der schwelende Krieg im Rotlicht-Milieu eskaliert.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Keine Angst vorm Leben, Melodram

Katja (Simone Thomalla) und Adrian () können es kaum glauben: Jan (Christoph M. Ohrt) will einen Pilgerweg in den Bergen begehen und bis nach Südtirol wandern. Jeder sollte einmal im Leben pilgern, so Jans Motto. Auf dem Weg schließt sich Jan mit anderen Pilgern zusammen, darunter die hochschwangere Liane (Kathrin Anna Stahl). Die Wanderer sorgen sich so sehr um das ungeborene Baby, dass Jan Katja anruft und sie bittet, mitzupilgern und mit der Schwangeren zu sprechen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel, Dschungelshow

Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Promis wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Stars zuerst? Die Antwort gibt es in 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel', wenn sich die Promis erstmals nach ihrem harten Dschungelaufenthalt wiedersehen. Wer hat noch eine Rechnung offen? Wer startet durch? Sonja Zietlow und Daniel Hartwich geben die Antwort!

20:15 Uhr, Sat.1, Deepwater Horizon, Katastrophendrama

Im Golf von Mexiko liegt die Bohrinsel Deepwater Horizon, von der aus das Macondo-Ölfeld erschlossen werden soll, um über 100 Millionen Barrel Öl zu fördern. Dabei kommt es jedoch zu einer folgenschweren Explosion. Während das Team um die Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) auf der Plattform ums Überleben kämpft, entfaltet sich ein Unglück mit katastrophalen Ausmaßen für die Umwelt.