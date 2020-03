20:15 Uhr, ProSieben, Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone, Sci-Fi-Jugendabenteuer

Nachdem Teresas (Kaya Scodelario) Verrat nicht nur den Widerstand, sondern auch Thomas (Dylan O'Brien) und seine Freunde stark getroffen hat, müssen sie all ihre Kräfte und Ressourcen im Kampf gegen WCKD zusammenraufen. Dabei wird ihnen bewusst, wie schlimm es wirklich um die Menschheit steht. Wird es Thomas und seinen Freunden gelingen, WCKDs Gefangene zu befreien und ein Heilmittel gegen den tödlichen Virus zu finden?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Nacht gehört dir, Krimi

Babs Sprenger (Anna Tenta), eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die allein in einer großzügigen Wohnung lebt, war bis vor ein paar Monaten auf verschiedenen Dating-Portalen unter Decknamen aktiv. Ihren Geburtstag feiert sie allein mit ihrer Kollegin Theresa Hein (Anja Schneider). Am nächsten Tag ist Babs Sprenger tot. Erstochen mit einem Sushimesser, das die Polizei sauber gereinigt in der Spülmaschine findet. Das Messer war Theresas Geschenk an Babs. Wieso wurde es zur tödlichen Waffe?

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

In dieser Folge wartet die schwarze Box auf Tim Mälzer in Nürnberg (Deutschland) und Taschkent (Usbekistan). Unter anderem stehen Grünkohl und Spargel auf dem Speiseplan. Max Strohe bekommt unterdessen in Bologna (Italien) und Bornholm (Dänemark) ein Gericht serviert. Kommt er mit einem italienischen Ur-Klassiker und der "Nordic Cuisine" zurecht?

20:15 Uhr, RTL, Inferno, Mysterythriller

Um eine globale Katastrophe zu verhindern, muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) versteckte Hinweise in Dantes "Göttlicher Komödie" entschlüsseln. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Italien plagen ihn zudem Gedächtnisstörungen und schreckliche Visionen. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) versucht Langdon, seine Erinnerung wiederzuerlangen und das Rätsel zu lösen, um die bevorstehende Katastrophe abzuwenden.

20:15 Uhr, RTL II, Ted, Komödie

Ted ist ein fluchender, trinkender, kiffender Teddybär, der drallen Blondinen nachstellt. Dabei fängt alles so märchenhaft an: Als an Weihnachten im Jahr 1985 eine Sternschnuppe vorbeirast, wünscht sich der kleine John, dass sein Teddy lebendig werden soll und sie beide für immer beste Freunde bleiben. Womit nicht einmal John (Mark Wahlberg) rechnet: Der Wunsch geht in Erfüllung und 20 Jahre später sind John und Ted immer noch zusammen. Das soll sich ändern, als Johns Freundin Lori (Mila Kunis) durch die ewigen Trinkgelage und Kiffer-Partys so genervt ist, dass sie John vor die Wahl stellt: Ted oder sie.