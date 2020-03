20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Leonessa, Krimi

Die Westernkneipe von Hans und Hanne Schilling ist ein beliebtes Lokal im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Hier trifft man sich nicht nur, der Wirt mischt sich auch ein, wenn es im Viertel rüde oder illegal zugeht. Als Schilling eines Morgens hinter seinem Tresen erschossen wird, fragen sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) deshalb, ob er mit seinem Engagement jemandem allzu massiv auf die Füße getreten war - dem jungen Samir (Mohamed Issa) zum Beispiel, der die Leiche fand und danach verdächtig lange brauchte, um die Polizei zu rufen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tisch in der Provence - Ärztin wider Willen, Drama

Krankenschwester Véronique Gilbert (Friederike Linke), die seit einem familiären Zerwürfnis in Hamburg lebt, kehrt zur Beerdigung ihres Vaters Serge zum ersten Mal seit 15 Jahren in die heimatliche Provence zurück. Als 20-Jährige ist Véro Gilbert vor ihrem autoritären und tyrannischen Vater aus ihrem Heimatdorf Talon in der Nähe von Montpellier nach Hamburg geflohen. Als Véro nun nach dem überraschenden Tod in ihren südfranzösischen Heimatort zurückkehrt, muss sie feststellen, dass Serge ganze Arbeit geleistet hat: Ihre einst große Familie ist zerstritten.

20:15 Uhr, RTL, Jason Bourne, Actionthriller

Zwölf Jahre nach Operation Blackbriar hat Jason Bourne (Matt Damon) endlich sein Gedächtnis wiedergefunden und verdient sein Geld mit illegalen Faustkämpfen. Bournes alte Verbündete Nicky Parsons (Julia Stiles) wird vom CIA verfolgt, seitdem sie in den Zentralserver des Geheimdienstes eingedrungen ist. Nicky tut sich wieder mit Jason Bourne zusammen. Sie stellen fest, dass nicht nur die CIA hinter ihr her ist, sondern auch ein Auftragskiller auf sie angesetzt wurde.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superheldenfarce

Wade (Ryan Reynolds) wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Toten von Hameln, Psychothriller

Chorleiterin Johanna Bischoff (Julia Koschitz) fährt mit ihrem Mädchenchor zu einem Konzert in ihre Heimatstadt Hameln. Kurz vor dem geplanten Auftritt verschwinden vier der Mädchen und der Organist David. Sie befanden sich auf einer Wanderung in einer Höhle des Ith - dem sagenumwobenen Berg, in den vor gut 700 Jahren der Rattenfänger die Kinder geführt haben soll. Hilfesuchend wendet sich Johanna an ihren Ex-Freund Jan Faber (Bjarne Mädel), Leiter des Polizeireviers in Hameln. Eine fieberhafte Suche nach den Verschollenen in den Höhlen und Wäldern des Ith beginnt.