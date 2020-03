20:15 Uhr, RTL, The Commuter, Thriller

Jeden Tag pendelt der Versicherungsvertreter Michael McCauley (Liam Neeson) aus einem beschaulichen Vorort nach Manhattan zur Arbeit. Aber eines Abends ist alles anders: Eine Fremde setzt sich zu ihm und er gerät ins Zentrum krimineller Machenschaften. Seine Aufgabe bringt nicht nur ihn, sondern auch die anderen Zuggäste und seine Familie in Gefahr.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Das perfekte Verbrechen, Krimi

Ein belebter Platz mitten in der Stadt, 12:00 Uhr mittags. Gerade winkt die Studentin Mina Jiang (Yun Huang) noch ihrer Kommilitonin Luise (Paula Kroh) von weitem zu, als sie plötzlich tot zusammenbricht. Ein Schuss in den Hinterkopf führt die Kommissare Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) in die historische Mitte Berlins. Eine erste Standortbestimmung zeigt, dass der Schuss aus einem nicht weit entfernten Gebäude, der "Berlin School of Law", einer privaten Elite-Hochschule zur Ausbildung von Juristen, abgegeben wurde.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

Tim Mälzer freut sich sehr über seine erste Challenge in Bangkok. Während er zunächst glaubt, sein Kontrahent Martin Klein könnte ihn in eine der berühmt-berüchtigten Streetfood-Garküchen schicken, wird diese Vermutung beim Öffnen der Box schnell zerstreut. In der ewigen Stadt Rom gilt es für Martin Klein dagegen zunächst die italienische Kulinarik zu erkunden. Seine Vermutung, dass Tim Mälzer ihn mit einem klassisch italienischen Gericht herausfordern wird, wird dadurch immer mehr bestärkt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tisch in der Provence: Hoffnung auf Heilung, Drama

Véro Gilbert (Friederike Linke) versucht, bestärkt von ihrer Tochter Lea (Paula Siebert), nicht nur ihre zerstrittene Familie wieder an einen Tisch zu bringen, sondern auch endlich die Arztprüfung in Montpellier abzulegen. Doch Véro bleibt hin- und hergerissen zwischen ihrem Job als Krankenschwester in Hamburg und den Menschen im heimatlichen Talon, die sie nicht nur familiär, sondern auch medizinisch brauchen. Blind vertrauen die Dorfbewohner Véro als Tochter der Arztfamilie Gilbert.

20:15 Uhr, ProSieben, 9 Tage wach, Drama

Eric (Jannik Schürmann) ist 14, als er seinen ersten Crystal-Meth-Rausch hat. Er wächst bei seiner Mutter Liane (Heike Makatsch) und ihrem Freund Tilo (Benno Fürmann) in einer sächsischen Kleinstadt auf. Nächtelang feiert Eric in Electro-Clubs. Er klaut. Er prügelt sich. Mindestens einmal im Jahr steht er vor Gericht - bis er Anja (Peri Baumeister) trifft. Für sie will er clean werden. Die beiden gehen zusammen nach Berlin. Dort beginnt Eric, Schauspiel zu studieren, und scheint sein Leben in den Griff zu kriegen. Doch dann bricht Anja sein Herz.