20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!, Krimi

Bei einer jungen Frau soll in Frankfurt (Oder) ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Doch Jonas Fleischauer (Tom Gronau) fühlt sich berufen, das ungeborene Baby zu retten. Er schleicht sich in den OP und schneidet ihr, in dem Glauben etwas Gutes zu tun, das Baby aus dem Bauch. Wer ist dieser Jonas? Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) setzen alles daran, den jungen Mann zu finden.

20:15 Uhr, ProSieben, Shape of Water - Das Flüstern des Wassers, Fantasymärchen

Die stumme Elisa (Sally Hawkins) arbeitet in den 1960er Jahren als Putzkraft in einem Labor der US-Regierung, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Als sie und ihre Kollegin Zelda eine mysteriöse Kreatur in einem Wassertank entdecken, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den Amphibienmann, und da auch er ihre Gefühle erwidert, beschließt sie, ihn zu befreien.

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Die nackte Wahrheit, Familienkomödie

Einschulungsfeier bei Familie Kieper, zu der Ella jetzt fest dazu gehört. Ella (Annette Frier) bekommt dabei einen neuen Fall serviert, der in Gestalt eines nackten Mannes durchs Dorf läuft. Holger Packebusch (Hilmar Eichhorn), der Besitzer des ortsansässigen FKK-Campingplatzes, scheint verwirrt zu sein. Als er am nächsten Morgen in Kollkamps Kanzlei auftaucht und stockend von seiner Demenz-Diagnose berichtet, übernimmt Ella seinen Fall. Packebusch wurde aufgrund seines unbekleideten Spaziergangs durchs Dorf beim Gericht angeschwärzt.

20:15 Uhr, Sat.1, Fluch der Karibik, Piratenfantasy

Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) dem Waisenjungen Will Turner (Orlando Bloom) das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa (Geoffrey Rush) auf und entführt die hübsche Elizabeth. Mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow (Johnny Depp) an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat...

20:15 Uhr, ONE, Lang lebe die Königin, Tragikomödie

Nina Just (Marlene Morreis) ist Moderatorin bei einem Verkaufssender, aber sie kann machen, was sie will, die Anerkennung ihrer Mutter Rose (Hannelore Elsner) bekommt sie nie. Rose wohnt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Werner (Günther Maria Halmer) in einem alten Bauernhaus vor den Toren Münchens. Als Rose erkrankt und eine Spenderniere braucht, stürzt Ninas Privatleben in ein einziges Chaos. Zwischen dramatischen Lügen und komischen Übersprungs-Handlungen entwickelt sich für Nina überraschenderweise eine Liebesgeschichte mit dem Pannenhelfer Mike (Matthias Kelle).