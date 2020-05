20:15 Uhr, ProSieben, Justice League, Superheldenaction

Fünf DC-Helden in einer Allianz gegen den Feind: Nach Supermans Tod will der Schurke Steppenwolf (Ciarán Hinds) die Erde erobern. Um eine Rückkehr des Bösewichts zu verhindern, stellt Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne eine Armee zusammen: Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) begeben sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, die Steppenwolf besiegen soll, bevor es zu spät ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Du allein, Krimi

"1". Mehr steht nicht in dem Schreiben, das an "Die Ermittler im heutigen Mordfall" adressiert ist. Was man für einen Scherz halten könnte, wird für Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) bald zur harten Realität. Denn noch am selben Vormittag wird eine Frau auf offener Straße erschossen. Ein zielgerichteter Weitschuss, offensichtlich von einem versierten Schützen; auf der Patronenhülse ist eine "1" eingraviert. Mehr Indizien gibt es nicht und die Ermittler ahnen Böses.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Auch in den aktuell ungewöhnlichen Zeiten lässt Steffen Henssler nichts anbrennen! Mit der schlagfertigen Laura Wontorra als neuer Moderatorin an seiner Seite kehrt er mit "Grill den Henssler" zurück. Dieses Mal ist jedoch nicht nur am Herd Improvisationstalent gefordert. Bedingt durch die Coronkrises gibt es auf den Publikumsrängen kurzerhand das "Grill den Henssler"-Produktionsteam zum Anfeuern.

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Mama allein zu Haus, Liebesfilm

Schulpsychologin Lydia (Gesine Cukrowski) hat ein Problem: Ihre 17-jährige Tochter Holly (Emilia Bernsdorf) möchte mit Simon (Tobias John von Freyend), einem ihrer schwierigsten Patienten, verreisen. Lydias Löwenmutterinstinkt erwacht. Die ärztliche Schweigepflicht verbietet es ihr jedoch, Holly zu warnen. Was tun?

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition leitet, nimmt er lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach (Ian McShane), genannt "Blackbeard".