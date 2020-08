TV-Tipps am Sonntag

"Grill den Henssler" (VOX) startet mit neuen Folgen. In "Logan Lucky" (ProSieben) wollen Channing Tatum und Adam Driver bei einem Autorennen ans große Geld. Im Disney-Remake von "Die Schöne und das Biest" bezaubert Emma Watson als Belle (RTLzwei).

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler - Henssler vs. Mälzer, Kochshow

Kampf der Koch-Giganten: In der "Grill den Henssler" Special-Folge treten die zwei Ego-Raubeine Henssler und Mälzer im direkten Koch-Battle gegeneinander an. Zwischen Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgang und Dessert sind hitzige Wortgefechte, maßlose Selbstüberschätzung und kulinarische Grenzgänge sicher. Denn im Special kommen so einige unerwartete Raffinessen auf die beiden Hamburger-Köche zu. Wer kann das Duell der Duelle für sich entscheiden?

20:15 Uhr, ProSieben, Logan Lucky, Komödie

Die Brüder Jimmy (Channing Tatum) und Clyde Logan (Channing Tatum) sind Loser. Um auch mal auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, planen sie einen beispiellosen Raubüberfall. Da sie selbst davon überhaupt nichts verstehen, holen sie sich Verstärkung. Dazu müssen die beiden den Safeknacker und Sprengstoffexperten Joe Bang (Daniel Craig) aus dem Gefängnis befreien.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Schöne und das Biest, Fantasy-Spielfilm

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

20:15 Uhr, RTL, Passengers, Science-Fiction-Romanze

Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden tausende Menschen per Raumschiff auf eine galaktische Reise geschickt. Aufgrund einer Fehlfunktion wird Jim (Chris Pratt) jedoch zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt und versucht sich fortan mit der Einsamkeit auf dem Schiff zu arrangieren. Nach einem Jahr der kompletten Isolation, trifft er eine fatale Entscheidung und holt die hübsche Passagierin Aurora (Jennifer Lawrence) aus dem Hyperschlaf.

20:15 Uhr, Sat.1, Honig im Kopf, Tragikomödie

Als Tildas (Emma Schweiger) Opa Amandus (Dieter Hallervorden) wegen seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Heim ziehen muss, da ihre Eltern Niko (Til Schweiger) und Sarah (Jeanette Hain) ihn nicht zu Hause versorgen wollen, entführt die Zehnjährige den alten Mann kurzerhand. Denn sie weiß von seinem größten Wunsch: Noch einmal Venedig sehen, die Stadt, in der Amandus seine inzwischen verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Die beiden brechen zu einer außergewöhnlichen Reise auf.