TV-Tipps TV-Tipps am Sonntag

In "Vier gegen die Bank" (Sat.1) wird ein Chaotenteam um seine Ersparnisse geprellt. Mark Wahlberg hat in "Plötzlich Familie" (ProSieben) Stress mit drei Pflegekindern. In "96 Hours - Taken 2" (RTL) verteidigt Liam Neeson seine Familie gegen Gangster.

20:15 Uhr, Sat.1, Vier gegen die Bank, Kriminalkomödie

Chris (Til Schweiger), Max (Matthias Schweighöfer) und Peter (Jan Josef Liefers) haben ihr hart verdientes Geld bei der Bärenbank angelegt. Jeder will nun an sein Erspartes und endlich seinen großen Lebenstraum verwirklichen. Doch es sind nur ein paar Kröten übrig. Sie schließen sich zusammen und wollen sich an ihrem Bankberater Tobias (Michael Herbig) rächen. Der jedoch sieht sich nur als Bauernopfer.

20:15 Uhr, ProSieben, Plötzlich Familie, Komödie

Pete (Mark Wahlberg) und Ellie Wagner (Rose Byrne) sind ein glückliches Ehepaar, dem nichts im Leben fehlt - bis auf Nachwuchs. Sie bemühen sich um ein Pflegekind, doch da man Geschwisterkinder nicht trennen soll, nehmen sie kurzerhand drei Kinder auf, darunter die 15-jährige aufsässige Lizzy (Isabela Moner). Schnell wird den Wagners jedoch klar, dass das Elterndasein eine riesige Herausforderung darstellt.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Gute Väter, schlechte Väter, Dramödie

Aus einem Hotel in Frühling erreicht Katja ein Anruf: Zwei Kinder sitzen allein im Speisesaal, seit ihre Eltern zu einer Bergtour aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt sind. Katja (Simone Thomalla) versucht, den 11-jährigen Nicky und die 14-jährige Paula zu beruhigen und übernachtet bei ihnen im Hotelzimmer. Doch auch am nächsten Morgen noch fehlt von den Eltern jede Spur. Kurzerhand nimmt Katja die beiden mit in ihr derzeit recht chaotisches Zuhause.

20:15 Uhr, RTL, 96 Hours - Taken 2, Thriller

Eineinhalb Jahre ist es her, dass Mills (Liam Neeson) seine Tochter Kim (Maggie Grace) aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler gerettet und auf seinem Rachefeldzug ein regelrechtes Schlachtfeld hinterlassen hat. Doch noch immer kommt die Familie nicht zur Ruhe: Der Vater einer der getöteten will den Tod seines Kindes rächen. Bryan Mills, der nichts von dem gefährlichen Plan ahnt, hat unterdessen seine Ex-Frau Leonore (Famke Janssen) samt Tochter Kim zu einem Kurztrip an den Bosporus eingeladen ...

22:40 Uhr, ProSieben, Wir sind die Millers, Komödie

Drogendealer David (Jason Sudeikis) wird von seinem Boss erpresst, eine große Menge an Stoff über die amerikanisch-mexikanische Grenze zu schmuggeln. Als Tarnung stellt er sich eine Familie zusammen. Eine Stripperin (Jennifer Aniston) und zwei vernachlässigte Jugendliche aus der Nachbarschaft sind gegen Bares bereit, ihm bei dieser Aktion zu helfen. Und siehe da, die Patchworkfamilie wächst zu einer schlagkräftigen Truppe zusammen.