Bei "Grill den Henssler" (VOX) trifft der Starkoch auf den "Hundeflüsterer" Martin Rütter. In "Pacific Rim - Uprising" (RTL) bedrohen die Kaiju-Monster erneut die Erde. ProSieben zeigt das "Baywatch"-Remake mit Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In den bevorstehenden Kochkämpfen wird wieder ordentlich aufgetischt. Während die Stars in jeder Folge Unterstützung von den Koch-Coaches bekommen, ist Steffen Henssler auf sich allein gestellt. Und nur, wer es schafft, die anspruchsvolle Jury von seinem Gericht zu überzeugen, hat die Chance auf ein Preisgeld für den guten Zweck. Zu Gast sind heute der "Hundeflüsterer" Martin Rütter, die Influencerin Dagi Bee und der Reality-TV-Star Detlev Steves. Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra.

20:15 Uhr, RTL, Pacific Rim - Uprising, Action

Die Kaiju kehren zurück - und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost (John Boyega) - der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot - hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert (Scott Eastwood) und die junge Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Am Ende des Sommers, Dramödie

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) hat Judith Kleinke (Adina Vetter) geholfen, zu ihrer Depression zu stehen. Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch erleidet die Mutter nun einen folgenschweren Verkehrsunfall. Der Zufall will es, dass Katja mit Judiths Töchterchen Marie unterwegs ist, just in dem Moment, als sie an die Unfallstelle kommt. Wie soll sie sich verhalten? Unmöglich kann sie dem Kind, das ahnungslos im Auto sitzt, diese Nachricht überbringen. Die nun folgenden Stunden bringen Katja an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, ProSieben, Baywatch, Action

Mitch Buchannon (Dwayne "The Rock" Johnson) und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody (Zac Efron), ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur - und das Blatt wendet sich.

20:15 Uhr, Sat.1, Willkommen bei den Hartmanns, Komödie

Bei den gutsituierten Hartmanns herrscht Chaos pur. Die Kinder sind bereits aus dem Haus und klettern mehr oder weniger die Karriereleiter hoch. Papa Richard (Heiner Lauterbach) hält an seinem Chefarztposten fest und kämpft entschieden gegen die Zeichen der Zeit an. Und Mama Angelika (Senta Berger) will sich nach ihrer Pensionierung nützlich machen und lässt beim Familienessen eine Bombe platzen: Sie will einen Flüchtling aufnehmen.