20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht, Krimi

Der Berliner Bauunternehmer Klaus Keller (Rolf Becker) wird an seinem 90. Geburtstag erschossen aufgefunden. Um seinen Hals hängt ein Schild mit den Worten: "Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen". Keller war der Seniorchef einer großen Berliner Baufirma, sein derzeit größtes Projekt war der Bau eines Dokumentationszentrums über die Shoa in Israel. Ein rechtsradikaler Mordanschlag?

20:15 Uhr, ProSieben, Bohemian Rhapsody, Musikdrama

Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury (Rami Malek) Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen?

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Andalusien, Romantikkomödie

Pia (Birte Hanusrichter) und John (Heiko Ruprecht) haben sich vor sechs Monaten in Amsterdam zwischen zwei Flügen kennengelernt. Beide waren auf der Rückreise, sie nach Deutschland, er nach Neuseeland. Zwischen den beiden hat es so gefunkt, dass sie sich Hals über Kopf ein halbes Jahr später in Andalusien am Felsen von Gibraltar verabredet haben. Sechs Monate später steht Pia allein in Gibraltar. Wegen eines ausgefallen Fliegers ist sie vier Stunden zu spät. Nur die nette Taxifahrerin Flora (Collien Ulmen-Fernandes) ist bei ihr - und erfährt die ganze romantische Geschichte.

20:15 Uhr, Sat.1, Hot Dog, Komödie

Auf den ersten Blick haben Theo (Matthias Schweighöfer), der zurückhaltende Überflieger mit dem fotografischen Gedächtnis, und Luke (Til Schweiger), der furchtlose Einsatzbeamte mit einer Haudrauf-Mentalität, wenig gemeinsam. Trotzdem müssen die beiden zusammenarbeiten, als es darum geht, die moldawische Präsidententochter Mascha (Lisa Tomaschewsky) aus den Fängen ihrer Entführer zu befreien...

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Bestimmung - Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung der skrupellosen Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) ist Tris (Shailene Woodley) mit ihrem Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Die Stadt Chicago ist mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen wurden nach ihren Fähigkeiten in fünf Gruppen aufgeteilt: Candor (die Freimütigen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Furchtlosen), Ken (die Gelehrten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als Feinde angesehen, die es zu vernichten gilt.