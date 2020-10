Ein überforderter Familienvater bittet "Tonio & Julia" (ZDF) um Hilfe. In "Babylon Berlin" (Das Erste) stirbt eine Schauspielerin bei Dreharbeiten. Bei ProSieben muss die "Suicide Squad" die Welt retten.

20:15 Uhr, ZDF, Tonio & Julia - Dem Himmel so nah, Heimatdramödie

Wütend taucht Gastwirt Joseph Laibinger (Steffen Schroeder) in der Beratungsstelle auf: Seine Tochter Luise (Alina Abgarjan) will ins Kloster. Tonio (Maximilian Grill) und Julia (Oona Devi Liebich) müssen verhindern, dass die Familie an Luises Entscheidung zerbricht. Die erst 17-Jährige soll später einmal den elterlichen Gasthof übernehmen. Julia setzt sich dafür ein, dass Lu über ihre Zukunft selbst entscheiden kann. Irritierend ist für die Familientherapeutin jedoch, dass ausgerechnet Tonio Lus Wunsch skeptisch sieht.

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimiserie

Gereon Rath (Volker Bruch) wird zu einem Tatort in das Filmstudio Babelsberg gerufen: Schauspielerin Betty Winter ist bei Dreharbeiten ums Leben gekommen. Indessen tritt Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) die langersehnte Prüfung zur Kriminalassistentin an.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungesehene Macht die Menschheit bedroht? Man steckt die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto) in eine Task Force und lässt sie die Welt retten. Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was man ihnen sagt ...

20:15 Uhr, RTL zwei, Unknown Identity, Thriller

Als Dr. Martin Harris (Liam Neeson) nach einem schweren Autounfall aus dem Koma erwacht, steht sein Leben Kopf: Seine Frau erkennt ihn nicht mehr, ein anderer Mann hat seine Identität eingenommen und ein Killer verfolgt ihn. Harris beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Um seine Frau und sein altes Leben zurückzugewinnen, macht er die Taxifahrerin (Diane Kruger) ausfindig, die ihn bei dem Unfall gerettet hat. Sie und der ehemalige Stasi-Agent Jürgen (Bruno Ganz) sind seine einzigen Verbündeten im Kampf um seine Identität gegen einen übermächtigen Gegner.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl: Mörderisches Foul, Krimi

Im Fußballstadion des FC Helsingør wird der Sponsorenbeauftragte Lars-Erik Snapp tot aufgefunden. Ein Zeuge sagt aus, den Star der Mannschaft mit dem Opfer im Streit gesehen zu haben. Doch auch Mitglieder des Fanklubs von Helsingør geraten in den Fokus der Ermittlungen. Da Jonas im Pokalfinale nicht zur Verfügung steht, beschließen sie, den stärksten Mann der gegnerischen Mannschaft Lyngby BK auszuschalten.