TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) feiert das neue Team aus Zürich seinen Einstand. Optimus Prime sucht in "Transformers: The Last Knight" (ProSieben) den Stab von Merlin. Bei RTLzwei ist Will Smith als "Date Doktor" unterwegs.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Züri brännt, Krimi

An ihrem ersten Arbeitstag wird die Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) gleich ins kalte Wasser geworfen: Beim Zürichsee wurde eine Brandleiche mit Kopfschuss gefunden. Am Tatort wird Ott von ihrer neuen Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) frostig begrüßt - die Polizistin ist sich sicher, dass die unerfahrene Ott die Stelle nur dank Vitamin B bekommen hat. Denn die junge Kollegin stammt aus einer alteingesessenen Züricher Familie und scheint jeden zu kennen. Widerwillig bezieht Grandjean die Profilerin in die Ermittlungen ein.

20:15 Uhr, ZDF, Tonio & Julia: Mut zu leben, Heimatdramödie

Familientherapeutin Julia Schindel (Oona Devi Liebich) fühlt sich zwischen Felix (Nicholas Reinke) und Tonio (Maximilian Grill) hin- und hergerissen. Zugleich hadert Tonio mit sich: Soll er sein Priesteramt aufgeben? Julia sucht nach innerer Klarheit. Für eben diese bewundert sie Marthe Fauser (Karoline Teska), die nach einer Fehlgeburt zu ihr in die Beratungsstelle kam. Nun ist Marthe wieder schwanger. Sie und ihr Freund Alexander (Barnaby Metschurat) freuen sich sehr. Doch sie verliert auch dieses Kind.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action

Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren?

Alex Hitchens (Will Smith) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als "Date Doktor" berät er Männer, die eine Frau erobern wollen und hilft ihnen dabei geschickt, ein erstes Date zu verabreden. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer in Scharen zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Hitch selbst hat unterdessen ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.

21:45 Uhr, Das Erste, Brokenwood - Mord in Neuseeland: Der schwarze Witwer, Krimi

Detective Mike Shepherd (Neill Rea) und seine Kollegin Kristin Sims (Fern Sutherland) ermitteln in den Wäldern von Brokenwood in einem fast filmreifen Todesfall unter gigantischen Spinnennetzen. Bei der Leiche handelt es sich um Debbie Neilsen, geschäftstüchtige Veranstalterin der Filmlocation-Tour, die aus der Popularität einer berühmten Filmreihe Profit schlagen wollte. Als gruselige Attraktion und Höhepunkt der Tour jagte Debbie den Besuchern für gewöhnlich im mystischen Wald einen Schrecken ein, um sie anschließend wieder zu beruhigen. Doch dieses Mal endet die Tour mit ihrem Tod.