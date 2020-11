"Tatort: Der Welten Lohn": Oliver Manlik (Barnaby Metschurat) will sein früheres Leben zurückhaben.

Im Stuttgarter "Tatort" (Das Erste) sinnt der geprellte Ex-Mitarbeiter eines Automobilzulieferers auf Rache. ProSieben zeigt das "Transformers"-Spin-off "Bumblebee". Die Anwältin "Ella Schön" (ZDF) gerät in einen Streit zwischen Naturschützern und Geschäftsleuten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der Welten Lohn, Krimi

Als die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens tot im Wald gefunden wird, beginnen die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihre Ermittlungen in der Firma. Keine besonderen Vorkommnisse, bekommen sie zu hören - dabei verschweigt Vorstandschef Joachim Bässler (Stephan Schad) seinen Konflikt mit dem ehemaligen Mitarbeiter Oliver Manlik (Barnaby Metschurat). Über drei Jahre lang saß der als Bauernopfer der Firma wegen Korruption in den USA im Gefängnis. Nun ist er wieder im Land und will sein Leben zurück.

20:15 Uhr, ProSieben, Bumblebee, Action

Auf dem Planeten der Autobots herrscht Krieg, weswegen Optimus Prime den Transformer B-127 auf die Erde schickt, um eine neue Basis zu eröffnen. Dort angekommen, trifft er auf Soldaten und einen feindlichen Decepticon und muss sich, als VW-Käfer getarnt, auf einem Schrottplatz verstecken. Dort findet ihn die Schülerin Charlie (Hailee Steinfeld), die bald entdeckt, dass in ihrem Bumblebee mehr steckt als ein gewöhnliches Auto.

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Schiffbruch, Tragikomödie

Die ungewöhnliche Wohngemeinschaft von Ella (Annette Frier) und Christina (Julia Richter) wird ein weiteres Mal ins Wanken gebracht, als der Vater von Christinas Sohn Ben plötzlich auftaucht und ihn kennenlernen will. Vor Gericht muss Ella einen Konflikt zwischen Naturschützern und Geschäftsleuten klären, die um einen Hotelbau im idyllisch gelegenen Nothafengebiet streiten. Dass ausgerechnet Christinas Mutter Katrin (Lina Wendel) in den Streit verwickelt ist, macht es für Ella nicht leichter.

20:15 Uhr, RTL zwei, Nie wieder Sex mit der Ex, Komödie

Peter Bretter (Jason Segel) wird nach sechs Jahren von seiner Freundin, der aufstrebenden TV-Schauspielerin Sarah Marshall (Kristen Bell), verlassen. Um über den Trennungsschmerz hinwegzukommen beschließt er, alleine Urlaub auf Hawaii zu machen. Dabei landet er ausgerechnet im selben Hotel wie seine Ex-Freundin, die dort mit ihrem neuen Liebhaber, dem exzentrischem Rockstar Aldous Snow (Russell Brand), ihren ersten gemeinsamen Urlaub verbringt. Peter ist am Boden zerstört, findet aber Trost bei der hübschen Hotelangestellten Rachel (Mila Kunis).

20:15 Uhr, Tele 5, Der Seewolf, Abenteuerdrama

Mit einem Rettungsring treibt der schiffbrüchige Literaturkritiker Humphrey van Weyden (Stephen Campbell Moore) halbtot auf hoher See. Der unbarmherzige "Seewolf" Kapitän Larsen (Sebastian Koch) fischt den jungen Mann aus dem Wasser und gibt ihm Obhut auf seinem Schiff. Erst langsam dämmert van Weyden, dass das Boot für ihn wie ein Gefängnis und sein Leben auch hier in höchster Gefahr ist.