Im "Tatort" (Das Erste) ringt Professor Boerne nach einem Autounfall um sein Leben. Bei "Grill den Henssler" (VOX) lädt der Starkoch wieder zum Duell am Herd. Tom Cruise kämpft in "Edge of Tomorrow" (ProSieben) gegen Aliens.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Limbus, Krimiserie

Mit einem Abendessen im Kreis der engsten Kollegen verabschiedet sich Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in den Urlaub nach Holland. Dort will er ein Buch über den Tod schreiben. Doch auf dem Weg erleidet er einen katastrophalen Autounfall. Schwer verletzt wird Prof. Boerne ins Krankenhaus gebracht. Auf der Intensivstation ringen die Ärzte nun um sein Leben. Der Unfall lässt Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) keine Ruhe. Er mag nicht glauben, dass Boerne bei vollem Tempo ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen ist.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Koch-Show

Koch-King Steffen Henssler macht das, was er am besten kann: Promis am Herd grillen. Wieder versuchen drei Stars, ihm im Koch-Battle den Garaus zu machen. Zu Gast sind diesmal TV-Moderator Micky Beisenherz, Schauspieler Ralf Möller und Model Lilly Becker. Wer die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio.

20:15 Uhr, ProSieben, Edge of Tomorrow, Sci-Fi-Action

Die Mimic-Aliens haben große Teile von Europa erobert und die dort lebende Bevölkerung dabei kaltblütig ermordet. Sie werden von einem Omega-Mimic geführt, welches die Fähigkeit besitzt, die Zeit um etwa einen Tag zurückzustellen. Auch wenn sich das weltweite Militär zur United Defense Force zusammengeschlossen hat, haben sie kaum eine Chance im Kampf gegen die Aliens. Kann Bill Cage (Tom Cruise) dies ändern?

20:15 Uhr, RTL, James Bond 007 - Spectre, Agentenaction

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will - und trifft alte Bekannte wieder.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Zurück ins Morgen, Liebesfilm

Emilia (Klara Deutschmann) hat ihr Diplom als Designerin in der Tasche und will demnächst in Stockholm durchstarten. Ein Besuch bei ihrem Vater Caspar (Heikko Deutschmann) auf dem Land ändert alles. Seit zwei Jahren ist Isabella, Caspars Frau und Emilias Mutter, in Südamerika verschollen. Caspar kann ihren Tod aber nicht akzeptieren. Emilia hingegen trifft im Heimatstädtchen Morgon auf den Globetrotter Viktor (Frederik Götz), der seinen Bruder besucht. Während Emilia und Viktor sich langsam annähern, haben beide immer wieder mit den Problemen ihrer Familienmitglieder zu tun.