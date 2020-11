Im "Tatort" (Das Erste) legen sich die Teams aus Dortmund und München mit der Mafia an. Die "Bad Moms" (RTL) müssen an Weihnachten den Besuch ihrer eigenen Mütter überstehen. Ryan Reynolds gibt in "Deadpool" (ProSieben) den Söldner mit der großen Klappe.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: In der Familie (1), Krimi

Luca Modica (Beniamino Brogi) führt mit seiner Ehefrau Juliane (Antje Traue) eine Pizzeria in Dortmund. Das Restaurant läuft nicht gut, aber regelmäßig kommen Lieferungen, die vor Ort umgeladen werden: Kokain, im Auftrag der 'Ndrangheta. Mit einer Lieferung taucht plötzlich Pippo Mauro (Emiliano de Martino) auf. Er hat in München einen Mord begangen. Luca muss ihm Unterschlupf bieten. Während die Dortmunder Ermittler um Peter Faber (Jörg Hartmann) das Restaurant der Modicas observieren, reisen ihre Münchner Kollegen Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) an, um Mauro für den Mord in München zu verhaften.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Das gestohlene Herz, Liebesfilm

Nach ihrer Herz-OP will die lebenshungrige Kristie (Maya Haddad) endlich voll durchstarten. Doch Ehemann Björn (Dominik Weber) sowie Mutter Ebba (Justine Hirschfeld) wollen, dass sie sich schont. Einzig Sandkastenfreund Sixten (Max Koch) versteht sie. Sixten kann sich zwar kaum an sie erinnern, doch beide schließen einen Pakt: Sixten soll willkommenes Chaos in Kristies Leben bringen, Kristie Ordnung in seines. Die beiden nähern sich an, und Sixten weiß, dass Kristie verheiratet ist. Doch werden beide so glücklich?

20:15 Uhr, RTL, Bad Moms 2, Komödie

Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) plagt der Vorweihnachtsstress: Haus dekorieren, Geschenke kaufen und Menüs vorbereiten. Dieses Jahr wollen sie sich der traditionellen Perfektion entziehen und eine besondere Bescherung planen. Doch dann tauchen die eigenen Mütter zum weihnachtlichen Besuch auf und treiben ihre Töchter in den Wahnsinn. Die besinnliche Zeit wird zum Schlachtfeld: Mütter gegen Töchter. Die Bad Moms planen ihre eigene Party.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superheldenfarce

Wade (Ryan Reynolds) wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

22:15 Uhr, RTL, Atomic Blonde, Thriller

Berlin im November 1989: Am Rande einer Demonstration in Ostberlin wird ein MI6-Agent ermordet. Er sollte eine Liste mit Namen von Doppelagenten vom Osten in den Westen schmuggeln. Die englische Spionin Lorraine Broughton (Charlize Theron) wird nach Berlin geschickt, um den Mordfall zu untersuchen und die Liste sicherzustellen. Dort angekommen, trifft Lorraine auf den unorthodox arbeitenden Verbindungsoffizier David Percival (James McAvoy), der nach eigenen Regeln lebt und arbeitet. Obwohl sie sich gegenseitig nicht trauen, versuchen beide, ihre Mission erfolgreich zu erledigen.