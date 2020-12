Im Wiener "Tatort" (Das Erste) zieht der Mord an einem Obdachlosen weite Kreise. In "Schneewittchen am See" (ZDF) legt sich die Köchin Smilla mit ihrer Stiefmutter an. Bei "Grill den Henssler" (VOX) wird das beste Weihnachtsmenü gesucht.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unten, Krimi

In einem verlassenen Industriegelände wird ein toter Obdachloser gefunden. Indy (Michael Steinocher) und Tina (Maya Unger) haben die Leiche entdeckt und die Polizei verständigt. Das junge Pärchen lebt selbst auf der Straße und kannte den Toten sehr gut. Zunächst sieht es für Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nach einer Tat im Obdachlosenmilieu aus. Bald gibt es jedoch weitere Hinweise, die diese These infrage stellen: Am Tatort finden die Ermittler beispielsweise jede Menge Psychopharmaka.

20:15 Uhr, ZDF, Schneewittchen am See, Komödie

Smilla Witte (Maria Ehrich) träumte immer davon, im elterlichen Restaurant "Schneewittchen am See" als Köchin zu arbeiten. Doch nach dem Tod ihrer Mutter vor zehn Jahren ist sie von zu Hause geflohen. Nun holt Smilla bei einem Besuch in der Heimat die Vergangenheit ein. Sofort gerät sie mit ihrem Vater (Jürgen Tarrach) in Streit um Regina (Andrea Sawatzki), seine neue Küchenchefin und Partnerin. Kurzerhand reist Smilla früher als geplant ab und besucht ihre Freundin Hedi auf deren Bauernhof.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler: Das Weihnachtsmenü, Kochshow

Es wird es weihnachtlich: Festliche Dekoration und ein Weihnachtsmenü sorgen in den Kochrunden für Festtagsstimmung. Diesmal wollen Joachim Llambi, Laura Karasek und Sonja Zietlow Koch-King Steffen Henssler "grillen" - unterstützt werden die Promis von Koch-Coach Stefan Marquard. Doch nur das Jury-Trio Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach entscheidet, welches Gericht besser mundet.

20:15 Uhr, RTL, Mamma Mia! Here We Go Again, Musical

Einige Jahre sind seit Sophies (Amanda Seyfried) Hochzeitsplanungen auf der griechischen Insel Kalokairi vergangen. Nun erwartet sie ein Kind - und die besten Freundinnen ihrer Mutter Donna (Meryl Streep) schwelgen sofort in Erinnerungen. An die Zeit, als Donna ihre drei Verehrer kennenlernte, mit Sophie schwanger wurde und ihr Leben selbst in die Hand nahm. Sophie erfährt nicht nur, wie alles begann, sondern auch, dass sie ihrer Mutter womöglich ähnlicher ist als gedacht.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Sturmfront, Krimi

Bei einer Militärübung auf der Insel Gotland kommt der Gefreite Jasper Göransson (Bekzod Kuliev) ums Leben, als ein Truppenfahrzeug plötzlich in die Luft geht. Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) leitet die Ermittlungen - sehr zum Unmut von Oberst Ulf Hamrén (Bengt Braskered), der ihr den Zugang zum Einsatzort verwehrt. Die Militärs wollen an einen Unfall glauben und die Polizei raushalten. Jaspers Lebenswandel gibt jedoch Anlass für eine Mordthese: Der impulsive Rekrut hatte ein Verhältnis mit seiner Kollegin Isabell (Hanna Ardéhn), der Freundin seines besten Freundes Sam (Balder Noak Ljunggren).