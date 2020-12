Die Kumpels aus "Hangover 2" (ProSieben) wachen nach einem Vollrausch in Bangkok auf. Im ZDF lädt Carmen Nebel zur Weihnachtsfeier mit Promis. "One Chance" (Tele 5) erzählt die Geschichte des singenden Handyverkäufers Paul Potts.

20:15 Uhr, ProSieben, Hangover 2, Komödie

Nach Dougs (Justin Bartha) wildem Junggesellenabschied in Las Vegas ist nun Stuart (Ed Helms) kurz davor, mit der Thailänderin Lauren (Jamie Chung) in Bangkok vor den Traualtar zu treten. Die Nacht vor der Hochzeit feiern die Freunde Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) und Stu mit Teddy (Mason Lee), dem kleinen Bruder der Braut, natürlich noch mal, was das Zeug hält. Am nächsten Morgen erwacht die Truppe und kann sich an nichts erinnern. Schnell fällt auf: Teddy ist spurlos verschwunden. Wie konnte das nur wieder passieren?

20:15 Uhr, ZDF, Heiligabend mit Carmen Nebel, Weihnachtsshow

Heiligabend feiern viele gern mit der Familie vor einem kuschligen Kaminfeuer mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik und leckeren Köstlichkeiten. Carmen Nebel lädt alle Zuschauer ein, mit ihr und ihren Gästen den Weihnachtsabend zu verbringen. Sie erwartet Ireen Sheer, Rolando Villazón, Bernd Stelter, Kerstin Ott, Ross Antony mit seinem Ehemann Paul Reeves, Alfons Schuhbeck und viele mehr.

20:15 Uhr, RTL, Santa Clause - Eine schöne Bescherung, Komödie

Der geschiedene Werbefachmann Scott Calvin (Tim Allen) hat ein angespanntes Verhältnis zu seinem Sohn Charlie (Eric Lloyd), der bei seiner Mutter Laura (Wendy Crewson) lebt. Als der Junge nun den Weihnachtsabend bei seinem ungeliebten Vater verbringen soll, geschieht Unglaubliches: Der amtierende Santa Clause fällt vom Dach, und nun soll Scott dessen Arbeit übernehmen.

20:15 Uhr, Tele 5, One Chance - Einmal im Leben, Biopic

Im tristen walisischen Port Talbot der Achtzigerjahre entdeckt ein Junge seine Passion für den Gesang. Jedoch ist es in der Dekade des Punkrocks nicht der Sound harter Gitarrenriffs, der Paul Potts (James Corden) träumen lässt, sondern die klassischen Klänge der Oper. Dieser außergewöhnliche Geschmack bereitet ihm eine schwierige Jugend. Seinem Wunsch, Opernsänger zu werden, bleibt er trotzdem treu. Doch vor dem großen Durchbruch liegt noch eine lange Reise.

20:15 Uhr, Sat.1, Kevin - Allein zu Haus, Komödie

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern) wittert eine günstige Gelegenheit.