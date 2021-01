TV-Tipps an Neujahr

TV-Tipps TV-Tipps an Neujahr

Im Leipziger "Tatort" (Das Erste) zieht der Mord an einem Geldboten weite Kreise. Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf die Seychellen. Bei Sat.1 gehen "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" auf Abenteuerfahrt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der feine Geist, Krimiserie

Mitten am Tag wird vor einem Juwelierladen in der Weimarer Innenstadt ein Geldbote kaltblütig ermordet. Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) werden zufällig Zeugen und verfolgen den Täter. Bei einem Schusswechsel in der Parkhöhle wird Lessing verletzt, der Täter kann entkommen. Bei dem toten Boten handelt es sich um Ludgar Döllstädt, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens "Geist Security".

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Seychellen, Reiseserie

Unter dem Kommando von Kapitän Parger (Florian Silbereisen) nimmt das "Traumschiff" Kurs auf die Seychellen, einem traumhaften Taucherparadies im Indischen Ozean. Mit an Bord ist unter anderen die berühmte Sängerin Stella Berger (Julia Dietze), die von ihrem Bodyguard Leo Schöne (Moritz Otto) begleitet wird. Seit einiger Zeit wird Stella von einem Stalker heimgesucht, durch die Kreuzfahrt will sie Abstand gewinnen und in der Anonymität zur Ruhe kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Abenteuer

Die Bewohner der Insel Lummerland staunen nicht schlecht, als sie eines Tages ein Paket erreicht. Darin liegt ein kleiner, namenloser Junge, den sie schon bald Jim Knopf (Solomon Gordon) taufen. Die Jahre scheinen nur so vorbeizurauschen, bis Jim gemeinsam mit seinem Freund Lukas (Henning Baum), dem Lokomotivführer, beschließt, zu einer erlebnisreichen Expedition aufzubrechen.

20:15 Uhr, ProSieben, Marvel's The Avengers, Comicaction

Durch ein Bündnis mit einer außerirdischen Rasse ist Thors Halbbruder Loki (Tom Hiddleston) zu einer mächtigen Bedrohung geworden. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Leiter der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur eine Möglichkeit, die Erde vor dem Untergang zu schützen: Er versammelt Superhelden, die als Team gegen Loki kämpfen sollen. Es gelingt ihm, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und Captain America (Chris Evans) für das Projekt zu gewinnen, doch die Helden sind durchweg eigenwillige Einzelkämpfer.

20:15 Uhr, ONE, Der König von Köln, Satire

Ein unauffälliger Beamter des Bauamts (Rainer Bock) wird zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt mächtig absahnen wollen. Ehe er sich versieht, bekommt der werdende Vater ein paar Annehmlichkeiten und stellt fest, dass es sich halblegal gar nicht so schlecht lebt. Allerdings sitzt ihm eine junge Staatsanwältin (Eva Meckbach) bald im Nacken und er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will.