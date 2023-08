von Wiebke Tomescheit Bei den Vorbereitungen zur Survival-Show "7 vs. Wild" soll Dokumentarfilmer Andreas Kieling sich gegenüber einer 22-jährigen Kandidatin eine "Grenzüberschreitung" erlaubt haben, die zu seinem Ausschluss aus dem Format führte.

Die Survival-Show "7 vs. Wild" geht in die dritte Staffel – ein echter Überraschungserfolg, bedenkt man, dass das Format nicht im regulären Fernsehen, sondern bisher nur auf YouTube läuft, und es sich bei den Teilnehmern – außer dem für seinen Hang zu Extremsport und Abenteuern bekannten Joey Kelly – vorrangig um Influencer, Streamer und Prominente handelt, die kaum jemand über 30 kennt. Das Konzept: Sieben Teilnehmer, oder sieben Teams, müssen eine bestimmte Zeit in der Wildnis überstehen, wobei sie nur einige wenige Hilfsmittel und einen Schlafsack dabeihaben. Die Dreharbeiten für die neue, dritte Staffel finden in den Wäldern Kanadas statt.

Und eigentlich sollte neben Kelly ein weiteres allgemein bekanntes Gesicht dabeisein: Der Dokumentarfilmer Andreas Kieling, 63, durch viele Sendungen, besonders Reise- und Tierdokumentationen, in den Öffentlich-Rechtlichen bekannt. Doch sein Abenteuer in Kanada endete, noch bevor die Survival-Show offiziell begann. Sein Ausscheiden wurde während des Trainingscamps verkündet.

Andreas Kieling verlässt Show vor Drehbeginn

Auf dem Instagramkanal der Show hieß es: "Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dazu entscheiden, Andreas Kieling nicht an der 3. Staffel von '7 vs. Wild' teilnehmen zu lassen. Es handelt sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten." Kieling sollte eigentlich in einem Team zusammen mit Joey Kelly antreten, stattdessen wird der nun zusammen mit dem Reserve-Kandidaten Jan Lange, Influencer und Klippenspringer, teilnehmen.

Es ist nicht bekannt, was genau zwischen Bendixen und Kieling vorgefallen ist, allerdings kommentieren zwei weitere Kandidaten, die Survival-Influencer "Naturensöhne", auf ihrem Kanal: "Die Grenzüberschreitung wurde durch weit über 10 Personen, bestehend aus Teilnehmern, Orga und Filmcrew, beobachtet. Da ist also nichts in Frage zu stellen. Andreas Kieling hat stark grenzüberschreitend gehandelt, und das auf eine auf uns absolut widerlich wirkende Art und Weise."

Kandidatin wird im Netz bepöbelt

Bei Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen, Autorin und Influencerin (bekannt als "Affe auf Bike"), habe er sich inzwischen entschuldigt, deshalb sei die Sache mittlerweile für sie abgeschlossen. Allerdings offenbar nicht für einige Idioten im Netz, die die 22-Jährige für das Ausscheiden des Tierfilmers verantwortlich machen, ihr Lüge und Übertreibung vorwerfen. Andere Teilnehmer der Show verteidigten sie bereits nachdrücklich, da der Vorfall ja offenbar von mehreren Anwesenden beobachtet wurde.

Die Show soll nun ohne Kieling vonstatten gehen. Ausgestrahlt wird die dritte Staffel von "7 vs. Wild" dann voraussichtlich im November 2023.

Quellen: Twitter, Instagram