Hallo zusammen, es hat wohl nicht sein sollen... • Ein paar einzigartige Wochen sind vorüber. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, Erfahrungen fürs Leben gesammelt, wunderbare Orte gesehen, viel Action durchlebt, jede Menge gelernt und sehr viel Spaß gehabt! Auch wenn es mit der Liebe am Ende enttäuschenderweise nichts wurde... • Ganz besonders danke ich Euch für den tollen Support! Ihr seid überragend und seid mitverantwortlich für diese besondere Zeit, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird! 🙏🏻 Das bedeutet mir extrem viel! 💙 • Die finale Entscheidung kann ich zwar nicht nachvollziehen, wünsche aber Nadine und Alex alles erdenklich Gute! • Ich wäre nicht ich, wenn ich ab diesem Zeitpunkt nicht schon positiv nach vorne schauen würde und mich auf alles, was auf mich zukommt, freuen würde! 🙂 Und es wird was kommen... • In diesem Sinne... macht das Beste aus jedem Tag, genießt alles, was ihr tut, zieht überall das Positive raus und vor allem: macht das, worauf IHR Bock habt! 🙂 Wir leben nur einmal! 🤙🏻 DL • #norose #bachelorette #bachelorette2018 #rtl #swabianbeast #nolove #immerweiter #singleaf #carpediem #wb | Werbung | 🥀