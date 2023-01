von Gerrit-Freya Klebe Die Netflix-Serie "1899" wird nach nur einer Staffel wieder eingestellt. Ein herber Rückschlag für das Showrunner-Paar Jantje Friese und Baran bo Odar, das an seinen Erfolg mit "Dark" anknüpfen wollte.

In "1899" finden sich die Passagiere auf dem mysteriösen Schiff "Kerberos" wieder. Auf derselben Route, auf der schon Monate vorher die "Prometheus" verschollen ist. Draußen: Das Meer, auf dem sich Nebel bilden. An Bord: Menschen mit der Hoffnung auf ein neues Leben.

Das junge Ehepaar Lucien und Clémence, das sich eigentlich gar nicht mag. Zwei ungleiche Brüder. Die Ärztin Maura Franklin (Emily Beecham), die Visionen hat. Und auch Kapitän Eyk Larsen (Andreas Pietschmann), der eine umstrittene Entscheidung trifft.

Schon in der ersten Folge wird klar: Etwas stimmt hier nicht. Grüne Käfer laufen durch die engen, holzvertäfelten Gänge. In den Kabinen sorgen schwere Möbel für eine bedrückende Atmosphäre. Ein ähnliches Gefühl muss nun bei den beiden Showrunnern Jantje Friese und Baran bo Odar herrschen. Sie wollten mit "1899" an ihren ersten Netflix-Hit "Dark" anknüpfen. Spoiler: Das hat nicht geklappt.

"1899": Schiffbruch für die neue Mystery-Serie der "Dark"-Macher

Nun gaben sie gemeinsam auf Bo Odars Instagram-Seite das Aus bekannt. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass '1899' nicht verlängert werden soll. Wir hätten gerne eine zweite und dritte Staffel geschaffen wie auch schon bei 'Dark'. Aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man sie vorher plant. So ist das Leben."

Unter dem Posting äußern nicht nur viele Fans ihre Gefühle, auch die beiden Hauptdarsteller posten etwas. Andreas Pietschmann schreibt: "So traurig" und dazu ein gebrochenes Herz-Emoji. Emily Beecham setzt ein weinendes Emoji unter das Posting.

Friese musste schon vor einigen Wochen ihren Account deaktivieren, nachdem sie von einem Shitstorm überrollt worden war. Die brasilianische Autorin Mariana "Mary" Cagnin erhob schwere Vorwürfe gegen sie und Bo Odar. Die Idee für "1899" sei aus ihrem Comic "Black Silence" geklaut worden, der bereits 2016 erschien. Sie schrieb auf Twitter: "Es ist alles da: Die schwarze Pyramide. Die Todesfälle im Inneren der Schiffe. Die multinationale Mannschaft. Die scheinbar seltsamen und unerklärlichen Dinge. Die Symbole in den Augen und wann sie erscheinen."

Friese äußerte sich ausführlich auf ihrem (inzwischen deaktivierten) Instagram-Profil zu den Vorwürfen und bestritt, vorher je von dem Comic gehört zu haben. Trotzdem ließ dieser Vorfall die Serie nicht mehr los. Und auch die Abrufzahlen waren anscheinend nicht so, wie es sich die Netflix-Verantwortlichen vorgestellt hatten. Auch das Branchenmagazin "Deadline" konnte aus anderen Quellen das Ende bestätigen, wie es auf der Seite heißt.

Für die Macher könnte ein weiteres Unwetter anstehen: Autorin Mary Cagnin hatte auf Twitter angekündigt, den Plagiatsfall vor Gericht klären lassen zu wollen.

Quelle: "Deadline"