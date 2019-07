Sieben Promi-Töchter erzählen aus ihrem Leben: Als Gastgeberin der Show fungiert Laura Karasek. Die Moderatorin, Autorin und Kolumnistin wird 1982 in Hamburg geboren. Sie ist die Tochter. des 2015 verstorbenen Bestsellerautors Prof. Dr. Hellmuth Karasek. Lena Carrière wird am 1996 in Hamburg geboren. Sie ist die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière. 2016 nimmt die damalige Abiturientin bei der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ teil und kommt dort bis ins Finale. Lili Paul-Roncalli: Als Tochter des Roncalli-Direktors Bernhard Paul und der Artistin Eliana Larible wird Lili Paul das Showtalent schon in die Wiege gelegt. Ab April 2018 ist die junge Artistin Teil der Show „Saint Tropez“ im Apollo Variete in Düsseldorf.Caroline Bosbach wird.1989 geboren. Sie ist Tochter des deutschen CDU-Politikers und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach und Sabine Bosbach. Sie ist als freiberufliche Moderatorin für Politik und Wirtschaft tätig. Lilith Becker ist die Tochter des preisgekrönten Schauspielers Ben Becker und Nichte der Theater-und Filmschauspielerin Meret Becker. Obwohl Lilith lange dachte, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer Familie tritt, merkt sie mehr und mehr, wie ihr das Kreative liegt. Cheyenne Savannah Ochsenknecht ist die Tochter des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und der Autorin und Designerin Natascha Ochsenknecht.Nach dem Abschluss der 10. Klasse, konzentriert sich Cheyenne Ochsenknecht voll und ganz auf ihre Modelkarriere.Lou Beyer wird am 09.03.1988 in Köln geboren. Sie ist die älteste Tochter von Judith Gorgoglione und Schlagersänger Nino de Angelo.Mittlerweile ist sie vor allem auf Instagram aktiv und versorgt ihre 170.000 Follower in Echtzeit mit privaten Einblicken aus ihrem Alltag.Wir sind gespannt, was die sieben Promi-Töchter so aus dem Nähkästchen plaudern.