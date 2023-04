Sarah Jessica Parker und John Corbett am Set von "And Just Like That"

SATC-Spinoff "And Just Like That"

Meinung SATC-Spinoff "And Just Like That" Bitte nicht Aidan! Die Rückkehr des Seriencharakters sendet das völlig falsche Signal

von Luisa Schwebel Der erste Trailer zur zweiten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That" verrät: John Corbett alias Aidan Shaw wird zurückkehren in das Leben von Carrie Bradshaw. Als Fan der Serie möchte man sagen: bitte nicht.

Mehr als acht Millionen Menschen leben in New York City, davon 1,6 Millionen in Manhattan. Und doch scheint es, als gebe es im Leben der "Sex and the City"-Heldin Carrie Bradshaw nur zwei Männer, und das über mehrere Jahrzehnte: Mr. Big und Aidan.

"And Just Like That": Aidan kehrt zurück

Ersterer verstarb gleich zu Beginn der SATC-Ableger-Serie "And Just Like That". Mr. Big war Bradshaws große Liebe, ihr Ehemann und der Grund für viel Herzschmerz über die sechs ursprünglichen Staffeln hinweg. Aidan war sein Gegenspieler, die andere ernste Beziehung der fiktiven Kolumnenschreiberin.

Wie der Trailer zur zweiten Staffel der neuen Serie verrät, wird der von John Corbett gespielte Möbeldesigner erneut eine Rolle spielen in Bradshaws Liebesleben. Fotos vom Set in New York zeigten die beiden bereits eng verschlungen. Es wird also ein Liebescomeback geben von Aidan und Carrie. Ein komisches Zeichen, das die Serienmacher da senden.

Möglichkeit, moderne Geschichten zu erzählen

Sieht man mal davon ab, dass die Beziehung der beiden nicht gerade gesund war – immerhin betrog Carrie Aidan mit Mr. Big – suggeriert die Rückkehr der Rolle etwas anderes. Nämlich dass es für Bradshaw genau zwei Männer gibt und gab. Ein komisches Signal, denn "Sex and the City" war immer für den modernen Umgang mit dem Thema Dating bekannt. Die Serie zeigte Frauen in ihren Dreißigern, die ihre Karrieren vorantrieben. Manche auf der Suche nach einem Lebenspartner, manche auf der Suche nach ein wenig Spaß. In den Neunzigerjahren ein Konzept, das für Diskussionen sorgte.

Auch jetzt hätte "And Just like That" wieder die Möglichkeit, neue Themen zu setzen. Was bedeutet es, mit Mitte 50 erneut auf sich allein gestellt zu sein und wieder zurück ins Datingleben zu finden? Die Serienmacher könnten zeigen, wie Carrie ihr Leben ohne Mr. Big gestaltet. Wie sie andere interessante Männer kennenlernt, die ebenfalls eine andere Einstellung mitbringen, weil sie selbst nicht mehr Anfang 30 sind. Genügend Männer sollte es auch im Serien-Manhattan doch allemal geben.

Stattdessen wird Aidan zurückgeholt. Der Mann, den Carrie schon Jahre zuvor nicht heiraten wollte und den sie nicht wirklich gut behandelt hat. Eine aus heutiger Sicht latent toxische Beziehung wird wieder aufgewärmt. So sehen es augenscheinlich viele Fans der Serie.

Fans sind wütend

Als im Februar auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie ein Bild von Carrie und Aidan gepostet wurde, fielen die Kommentare vernichtend aus. Dass Aidan in die Serie "hineingeworfen wird, ist nur ein weiteres Warnsignal, denn On- and Off-Beziehungen sind auch nicht gesund. Ich hoffe, dass wir dieses Mal eine gesunde Beziehung sehen werden. Denn das ist es, was wir anstreben sollten", lautete ein Kommentar eines Fans.

Bei Weitem nicht der einzige. "Damit wird Carries Charakter ein Bärendienst erwiesen und es ist so schlampig und schlecht geschrieben", schimpfte eine Nutzerin. Als Fan der Serie kann man nur sagen: Gönnt Carrie bitte neue Männer. Und allen Zuschauern bessere Storylines.