Darauf haben Fans lange gewartet: Mit "And Just Like That" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie "Sex and the City", die 2004 nach sechs Staffeln eingestellt wurde. Die neue Reihe knüpft ziemlich genau 17 Jahre später an das Geschehen an. Die Hauptdarstellerinnen Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York sind Mitte 50, leben noch immer in New York und treffen sich in angesagten Restaurants, um ihre Probleme zu besprechen. Nur geht es dabei nicht mehr nur um Sex und Beziehungen, sondern auch um graue Haare, Hörgeräte und politisch korrekte Ansichten.

Die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones, fehlt in der Neuauflage. Warum sie nicht dabei ist, darauf findet die Serie gleich in der ersten Folge eine Antwort. Zudem gibt ein Wiedersehen mit vielen Männern aus "Sex and the City": Mirandas Barkeeper-Mann Steve Brady, Charlottes Gatte Harry Goldenblatt, Carries bester Freund Stanford Blatch nebst Ehemann Anthony Marentino. Und natürlich John James Preston alias Mr. Big – Carries großer Liebe – den jedoch ein dramatisches Schicksal erwartet.

"And Just Like That" ist ab dem 13. September um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere bei Vox zu sehen. Zudem sind alle Folgen auf dem Streamingportal RTL+ abrufbar.