Rund zwei Jahre mussten sich Fans von "Babylon Berlin" gedulden, nun gibt es neue Folgen der beliebten Serie. Die dritte Staffel endete mit dem Börsencrash des Jahres 1929. Die vierte Staffel setzt in der Silvesternacht des Jahres 1930/31 an. Infolge der Weltwirtschaftskrise herrschen in der Weimarer Republik Armut, Hunger und Arbeitslosigkeit. Dafür gewinnen die Nationalsozialisten immer mehr an Einfluss. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 erringt die NSDAP bereits über 18 Prozent der Stimmen.

Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) scheint mit der SA zu sympathisieren und beteiligt sich in der Silvesternacht auf Geheiß des SA-Führers Walther Stennes (Hanno Koffler) an der Zerstörung jüdischer Geschäfte. Für Raths Kollegin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) ein schwerer Vertrauensmissbrauch. Sie muss zudem in einem Mordfall ermitteln und ihrer Schwester Toni helfen, die in Schwierigkeiten steckt.

Die vierte Staffel von "Babylon Berlin" basiert auf Volker Kutschers Roman "Goldstein" und hat zwölf Episoden. Sie sind ab dem 8. Oktober immer samstags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky One sowie parallel auf Sky Q und dem Streamingdienst Wow auf Abruf zu sehen. Im kommenden Jahr sollen alle Teile auch in der ARD ausgestrahlt werden.