von Wiebke Tomescheit Bachelor David muss sich zwischen den beiden letzten Frauen entscheiden: Angelina und Lisa. Dazu gönnt ihm RTL in der letzten Folge auch endlich Übernachtungsdates mit beiden.

Huch, schon Finale? An unserer Überraschung ob dieser Tatsache lässt sich eines ganz nett erkennen: Während üblicherweise so eine "Bachelor"-Staffel in Wellen verläuft und im hinteren Drittel meist an Spannung abnimmt (weniger kontroverse Kanditaninnen, logisch), dann aber mit den "Dream-Dates" und den "Home-Dates" zum Ende hin noch einmal deutlich unterhaltsamer wird, ist das dieses Mal anders. Die Staffel plätscherte so dahin, und spätestens mit dem Abgang von Yolanda (schnüff) und Leyla wurde aus dem plätschernden Bach dann eher ein plätscherndes Rinnsal der Unterhaltung. Entschuldigen Sie die plätschernden Metaphern, falls sie jetzt mal kurz ums Eck müssen – wir warten hier.

Ein Problem vielleicht: Bachelor David wirkte die ganze Zeit über sehr kontrolliert, sehr auf seine Wirkung bedacht – und ließ sich nie richtig in den Wahnsinn dieser Show fallen. Zudem schien trotz der großen Anzahl an Kandidatinnen anfangs irgendwie keine so richtig sein Typ zu sein und im Laufe der Staffel hatte es häufiger den Anschein, er wolle sich den Damen eher als Therapeut denn als potenzieller Lover andienen. Wirklich entflammt schien er nie für eine der Ladys zu sein. Das ist natürlich nicht die beste Grundlage für eine Datingshow.

"Bachelor"-Finale: Huch, schon?

Na ja, jetzt jedenfalls das Finale. RTL gönnt uns jetzt immerhin endlich Übernachtungsdates mit David und den beiden verbliebenen Frauen, Angelina und Lisa. Also, nicht mit beiden gleichzeitig. Schön nacheinander. Hach, wir lieben ja diese verlegenen Szenen, wenn das Kamerateam die beiden beim gemeinsamen "Aufwachen" filmt. Wie ist die exakte Wortwahl? Haben sie – oder haben sie nicht? Also, weil wir naiv und konservativ sind, würden wir ja in der Regel sagen: Sie haben natürlich nicht. Allerdings wurden wir da in der Vergangenheit ja schon eines Besseren belehrt. Unser Tipp dieses Mal wäre: Mit Lisa? Mööööglicherweise. Mit Angelina? Eher nicht, auch weil die noch recht erkältet und verschnupft klingt.

Vor dem Zubettgehen machen die jeweiligen Paarungen übrigens auch noch etwas Lustiges: Lisa und David fahren Kart gegeneinander (und Lisa gewinnt), mit Angelina darf er einen Adler auf dem Arm halten. Ansonsten könnte man diese finale Folge locker auf eine nette Viertelstunde reduzieren – wenn man die ganzen sentimentalen Rückblicke und das viele Seufzen und Hadern und Leiden des Bachelors rausstreichen würde, der diese letzte Entscheidung offenbar schwer findet. Er sagt dann auch ein paar eher fragwürdige Sachen, wie die, dass er anfangs davon ausgegangen sei, am Ende natürlich "nur" mit einer Frau nach Hause gehen zu wollen. Hat sich das nun geändert? Polyamorie in der Primetime?

Die Entscheidung am Schluss wird dann auch nochmal schier endlos in die Länge gezogen. Klar, würde der Bachelor einfach sagen: "Hier, die da bitte", dann würde das vermutlich weder die Sendezeit füllen noch RTLs Vorstellungen von Dramatik erfüllen. Wir wollen mal ein bisschen weniger nervig sein und Ihnen direkt sagen, wen er wählt – schon, damit wir hinterher noch genug Zeit haben, Ihnen zu erklären, warum das natürlich die falsche Entscheidung war.

David trifft die falsche Entscheidung

Kurz und schmerzlos: David wählt Angelina. Und das, obwohl doch ganz offensichtlich eine viel echtere Verbindung mit Lisa bestand. Klar, Lisa war mit ihrer etwas herben No-nonsense-Art vermutlich nicht die größte Fan-Favoritin, aber sie ist eine natürliche Schönheit, teilt viele Interessen mit David und hat es stets geschafft, seine Lifecoach-Attitüde mit freundlichem Interesse, aber selbstsicher aufzunehmen. Lisa wäre tatsächlich eine gute Partnerin für ihn gewesen.

Das alles soll gar kein Diss gegen Angelina sein. Angelina ist lustig, sehr hübsch und süß – aber Angelina war sich in jeder Sekunde bewusst, dass sie sich in einer TV-Show befand. So wie David. Und anders als Lisa hat sie, so würden wir einfach mal vermuten, durchaus Lust auf ein bisschen Außenwirkung. Sie war schließlich schon mal Kandidatin in einer Flirtshow (was der Bachelor womöglich nicht weiß, zumindest kam es in den ausgestrahlten Szenen nie zur Sprache). Angelina war also die richtige Wahl für David, wenn er seine Followerzahl bei Instagram erhöhen will.

Wie wird es wohl weitergehen?

Wenn wir eine freche Prognose abgeben dürften: David und Angelina werden ein paar Wochen oder Monate das Traumpaar schlechthin geben. Dann ist es irgendwann vorbei und plötzlich tritt Lisa wieder auf dem Plan. Aber vielleicht ist das auch romantisches Wunschdenken unsererseits ... hach. Wir sind jedenfalls gespannt auf das "Wiedersehen", bei dem wir mehr dazu erfahren werden!