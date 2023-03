von Wiebke Tomescheit Der neue Bachelor David macht einen soliden Eindruck – aber unter den Kandidatinnen finden sich einige, die wohl eher nicht sein Herz erobern, aber bestimmt für unsere Unterhaltung sorgen werden.

Wir sind wieder in Mexiko. Und wer sich noch an den "Strand von Mexiko City" erinnert, der ist offiziell alt. Ein neuer "Bachelor" sucht nach der Frau für die nächsten paar Wochen nach dem Show-Finale, und RTL lässt uns daran teilhaben. David Jackson heißt der Mann der Stunde, 32 Jahre ist er alt, Halb-Amerikaner. Trotz Waschbrettbauch und Strahle-Lächelm brauchen wir allerdings ein paar Minuten, um ihn sympathisch zu finden – vorher sagt er nämlich so Dinge wie, dass er als "Content Creator" a.k.a. Instagrammer sein Geld verdient und gerade nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Dubai lebt. Ürgs.

Aber dann, dann zeigt uns David seine süße Mama und seine Zwillingsschwester und präsentiert sich generell als überraschend reflektierter und freundlicher Typ. Zudem zeigt er sich an den richtigen Stellen emotional und wirkt dabei ehrlich. Ja, wir finden den gut. Auch, wenn er aus dem Off über die große Liebe philosophiert, während RTL Aufnahmen seines nackten (und wir meinen NACKTEN) Körpers unter der Dusche zeigt. Ob er das so abgenickt hat? Hmmm.

Der Bachelor wirkt erstmal sympathisch

Mindestens ebenso wichtig sind natürlich – die Kandidatinnen. 23 Frauen treten an, um in der Sonne Mexikos um ihn zu buhlen. Und, lassen Sie sich sagen, da sind einige ... Perlen dabei. Und wie immer werden die Damen in Zweierpaaren mit der Limousine vor die Bachelor-Villa kutschiert, woraufhin sie dann einzeln einen zu langen Weg entlang bis zum wartenden David stolzieren müssen. Und, nützt ja alles nix, wir rekapitulieren jetzt mal jede Kandidatin einzeln für sie. Schon allein deshalb, weil wir Ihnen so gern unsere persönliche Meinung zu den Damen aufdrängen wollen.

Erst einmal sind da Tammy aus Wörrstadt, 29, klein und blond, und Yolanda aus Hamburg, 25, brünett, zuckersüß, aber mit einer Stimme wie eine kettenrauchende Hausmeisterin. Tammy hat nicht nur ein merkwürdiges, recht unvorteilhaftes weißes Kleidchen an, ehrlich gesagt nervt sie auch mit ungbegründeter Quirligkeit. Als David sie fragt, ob "Tammy" die Abkürzung für irgendwas sei (ist es, natürlich für "Tamara"), verweigert die Blondine ihm aus unerfindlichen Gründen die Antwort – als käme man da nicht im Zweifel auch von selbst drauf. Das Beste an ihrem Auftritt: Yolandas von Herzen kommende Kommentare aus dem wartenden Auto.

Die ersten Kandidatinnen treffen ein

Ja, kurz machen wir uns Sorgen um unseren Job, weil die Hamburgerin, die gleichzeitig durch ihre ghanaische Mutter Prinzessin eines Stammes in Ghana ist, einfach mit jedem Satz den Nagel ganz herrlich auf den Punkt trifft. "Hat sie grad ihre Brüste gerichtet?", kräht sie, als Tammy an ihrem merkwürdigen Kleid zuppelt. "Neeeeein, das hat sie nicht gemacht!!" Als David seine erste Kandidatin nach dem etwas ungelenken Kennenlernen in die Villa schickt, kommentiert Yolanda: "Ist sie schon fertig?! Neeeein! Ist sie schon fertig?!" Das Treffen zwischen der brünetten Yolanda und dem Bachelor verläuft dann sehr viel natürlicher. Wenn Sie's noch nicht gemerkt haben: Yolanda hui, Tammy pfui.

Die nächsten zwei sind die 28-jährige Angelina aus Albstadt – Typ Mandy Capristo, irgendwie süß und unschuldig, und Fiona aus Hamburg, 29, Tanzlehrerin. Weil Angelina vor Aufregung kalte Hände hat, wärmt der Bachelor ihr beim Kennenlernen selbige, während sie ihm von ihrem Leben zwischen Lissabon und Stuttgart erzählt. Herrje, wieviel pendeln diese jungen Menschen aktuell eigentlich durch die Welt? Das war doch früher nicht? Die etwas usncheinbare Fiona kommt alsdann mit einem Ghettoblaster zum ersten Treffen, denn ... sie will dem Bachelor einen Tanz beibringen. Mit forschem Ton lässt sie ihm keine Gelegenheit zum Widerspruch. "Sie ist so cool", haucht Tammy in der Villa (sie irrt).

Es knistert nicht bei allen sofort

David bleibt höflich. Ob er auf den etwas autoritären Typ Frau steht? Das wird sich zeigen – davon dürften Fionas Chancen abhängen. Ganz andere Typen sind jedenfalls Leyla aus Frankfurt, 26, schwarze Mähne und sehr volle Lippen, und die blonde Alyssa. Leyla bechreibt sich selbst als "verrückt und eigentlich auch lustig", und das ist ausnahmsweise mal eine recht zutreffende Selbsteinschätzung. Die Inhaberin eines Shops für Wimpern (ja, sowas gibt's offenbar) wirkt recht naiv, aber dabei herzig und offen. Wir können nicht haten. Lustig: Bachelor David sieht sie und fragt, ob sie Kontaktlinsen trage – statt nach den Lippen (nicht echt) fragt er also nach ihrer Augenfarbe (echt). Männer, einfach süß. Auch lustig: Nach dem Kennenlernen hüpft Leyla in die Villa und brüllt, so dass David es definitiv hört: "Oh mein Gott, Leute, was ist das für eine geile Drecksau, ich kann nicht mehr!"

Die blonde Alyssa, 35, aus Lohr am Main kommt im kurzen Glitzerkleidchen und schenkt David ein "lustiges" Kissen, aber funken tut da absolut nichts. Das erste Treffen dauert dann auch nur etwa fünf unangenehme Sekunden. Als nächstes versucht Colleen, 27, aus Köln ihr Glück. Die Blondine ist nicht nur ungewöhnlich hübsch, sondern auch noch Psychologin – da klingt ihre Selbstbeschreibung als "Sonnenschein" merkwürdig untertrieben. Noch mehr scheint den Bachelor aber die 26-jährige Rap-Journalistin Chiara, 26, umzuhauen: Die Brünette kommt im Kleid aus sehr transparenter schwarzer Spitze ... also eigentlich in Unterwäsche mit Netz drüber.

Traurige Lieder und süße Geschenke

Chiara fragt David, was sein liebster trauriger Song ist, woraufhin er behauptet, da eine ganze Playlist zu haben (bitte leaken, RTL!). Bei den beiden schien direkt was zu gehen. Dann kommt die hübsche, aber etwas zu seriös wirkende Mariam, 30, aus Wien mit brauner Wallemähne, und nach ihr die 23-jährige Dahwi aus Zürich. Die Schweizerin wirkt zuerst sehr niedlich, lässt uns nach ihrer Vorstellung beim Bachelor aber mit ein paar Fragezeichen zurück, als sie sich ausgiebig freut, dass ihr Name und "David" sich ja so ähnlich seien.

Saskia, 29, aus Münster wirkt patent und offenherzig, Henriette, 25, aus Hamburg authentisch und klug, wenn auch sehr nervös – aber beide scheinen David nicht direkt umzuhauen. Dann kommt Pamela, 25, aus Freiburg, mit langen, braunen Locken und orientalisch anmutendem Rock. Noch im Auto raunt sie panisch: "Argh, ich bin so blind, ich seh gar nichts! Ich brauch' meine Augenbrille!" Augenbrille? Pamela, welche Brillen hast du denn sonst noch so dabei? Fußbrillen? Ohrenbrillen? Klobrillen?

23 Frauen, ein Mann

Ganz andere Typ: Lisa, 27, aus der Pflaz macht auf blonde Unschuld vom Lande, wählt dazu aber leider ein fragwürdiges, weißes Häkeloutfit und Schuhe, auf denen sie offenbar noch nie zuvor gelaufen ist. Möglichst elegant trampelnd nähert sie sich dem Bachelor, während wir im Rückblick erfahren, dass sie aktuell noch verheiratet ist und ihren Noch-Mann verließ, weil sie das Alleinwohnen angenehmer fand als das Zusammenwohnen – was die Frage stellt, ob sie in dieser Show an diesem Punkt in ihrem Leben wirklich richtig ist?

Dann kommt noch eine Lisa, diesmal brünett. 32 Jahre alt, aus Potsdam. Sie fährt gern Motorrad und reist sehr gern, was dirkt zu einem längeren Plausch mit dem Bachelor fühlt. Lisa 2 sollten wir also wohl im Auge behalten. Die etwas herb wirkende Fußballerin Maike, 25, aus Lingen, kommt hingegen eher mau bei David an – vielleicht auch, weil sie ihm zur Begrüßung einen Ball zukickt, den er nicht erwischt. Angeschlagenes Ego und so.

Die ersten Frauen müssen schon wieder gehen

Rebecca, 27, aus Schwabshausen, vom Look her Blümchens strippende Schwester aus dem Jahr 1996, und Danielle, 28, aus München, vom Look her "Glücksrad"-Buchstabenumdreherin, ebenso wie ihre Konkurrentinenn Nevin, 30, aus Köln, Typ Sonnenstudiobetreiberin, und Giovanna, 27, aus Oelde, Typ Skeretärin mit Feuer im Hintern, werden entweder von RTL oder vom Bachelor (oder von beiden) relativ schnell abgefrühstückt, was sie teils tieftraurig beklagen. Zum Schluss gibt's dann gleich noch eine Dreierfuhre: Halb-Kubanerin Manina, 30, Social-Media-Managerin Xenia aus Hamburg und die blonde Jana, die bereits ein Kind hat, kommen noch dazu. Manina scheint dabei den besten Eindruck auf David zu machen.

Puh, geschafft. Entschuldigen Sie die Länge, aber Sie müssen ja wissen, mit wem Sie's hier zu tun haben. Jedenfalls können wir jetzt endlich die Schultern lockern und ein Gläschen Schampus trinken – machen die liebestollen Ladies und ihr Hahn im Korb ja auch. David krallt sich direkt Chiara (die Rap-Journalistin) und Giovanna (Typ feurige Sekretärin), auch wenn er direkt den Namen der Letzteren vergessen hat. Auf die Frage, was die beiden hier suchen, folgt ein recht langes Schweigen – dann ergibt sich aber ein passables Gespräch. Dann plauscht er mit Saskia, Leyla und Xenia, zum Missfallen der blonden Danielle. Sie beschließt, ihm einen sekt vorbeizubrinegn – vielleicht der awkwardeste Auftritt des Abends, denn sie stört David sehr offensichtlich im Gespräch. Dabei will Leyla doch gerade wissen, ob David gern "Sponge Bob" guckt!

Drei traurige Damen ohne Blümchen

Und, tada, dann gibt's tatsächlich auch schon die erste Rosenvergabe. 23 Kandidatinnen, 20 Rosen. David verteilt erst einmal großzügig – auch an Fiona (herrje, warum?) und Mädels wie Henriette, Tamara und Lisa1, mit denen es jetzt nicht offensichtlich gefunkt hat (oder, wie Tammy es nennt, "ge-wiped"). Keine Blümchen bleiben am Ende übrig für die hübsche Schweizerin Dahwi (trotz des "ähnlichen" Namens), die Kölnerin Nevin und die Wienerin Mariam. Und schon jetzt fließen bei einigen der anderen Kandidatinnen die Tränchen, weil doch alle bereits allerbeste Freundinnen geworden sind. Nun ja.

Erste Folgen sind ja immer ein bisschen zäh. Aber was wir hier gesehen haben: Potenzial! Gute Mischung an Charakteren (viel Liebe für Yolanda und Leyla) und ein sympathischer, souveräner Bachelor. Das dürfte eine äußerst unterhaltsame Staffel geben!