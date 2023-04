Der Bachelor Spannung in der letzten Minute! Und, naja, vorher ein paar Dates.

von Wiebke Tomescheit Dream-Dates? Hm, okay. Die letzten vier Kandidatinnen treffen David in dieser Episode in Rio de Janeiro, sonst bleibt aber alles beim Alten. Und das ist ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Bis kurz vor Schluss.

Folge neun, die "Dream Dates" stehen an. Ans andere Ende der Welt wollte RTL die verbliebenen Kandidatinnen und den Bachelor dieses Mal nicht verfrachten, also wählten sie eine von Mexiko aus recht fix erreichbare Destination: Brasilien. Das Problem: Der Strand von Rio unterscheidet sich jetzt nicht massiv vom Strand in Mexiko (Reise-Expert:innen, bitte schlagen Sie uns jetzt nicht). Paris, die Galapagos-Inseln, New York oder Island – das wäre nach den gemächlichen Wochen am Pool jetzt irgendwie netter gewesen.

Sogar Bachelor David wirkt gelangweilt. Er soll uns geduldigen Zuschauern die spannenden Aspekte von Rio de Janeiro erzählen, ihm fallen aber nur Fußball und Ronaldo ein, und wirklichen Enthusiasmus bekommt er nicht geheuchelt. Die Mundwinkel hängen etwas lustlos auf halber Höhe. Und dann arrangiert RTL auch noch das erste Wiedertreffen im neuen Land in – "einer echten Favela". Autsch.

Langeweile trotz Brasilien

Immerhin geben sich die Ladys enthusiastisch. "So cool" und "so geil" und "schon heftig" finden Henriette, Angelina, Chiara und Lisa die Fahrt im Bulli durch die engen Straßen des Viertels. Beim Wiederteffen zu fünft gibt's – natürlich – den üblichen Kokosschnaps. Mit Blick von oben auf die Metropole gönnt David den Damen die üblichen fünf Minuten Plausch. Henriette gesteht der Bachelor dabei, dass er sie anfangs gar nicht mal so toll fand. Chiara hätte er gern auf Rebeccas Anschuldigung von letzter Woche angesprochen: Dass sie vor der Kamera schauspielere und in echt anders sei. Aber: David traut sich nicht.

Nach dem lahmen Einstand geht es (hoffentlich) richtig los, mit dem ersten echten Dream Date. Angelina hat das Glück, und sie darf zu David auf eine Yacht steigen. Mit einem Gläschen Sekt schippern sie unter dem trüben Himmel der Stadt herum. David tatscht Angelina frech an den Hintern, und sie wirkt jetzt nicht soooo begeistert, auch wenn sie das höflich kichernd überspielt. Knutschen müssen die beiden trotzdem auch noch, für die Kameras. Auch beim anschließenden Picknick an der Promenade.

Und dann ... ist es schon vorbei? Gehörten zu den Dream Dates nicht sonst immer die traditionellen gemeinsamen Übernachtungen? Irgendwie ... irgendwie war das sehr enttäuschend. Mit Rap-Journalistin Chiara fährt David dann Straßenbahn und sitzt in einem Café. Das ist ein Dream Date? Also, ehrlich gesagt ist das ein ... Date. Immerhin spricht er endlich die Ansage von Rebecca an. Chiara blockt alles patzig ab, natürlich, und offenbart David auch ihren einstigen Wunsch, bei der "Bachelorette" mitmachen zu wollen. Das sei aber nicht der Grund, weshalb sie jetzt Kandidatin sei. Für David scheint es okay zu sein.

Anschließend laufen beide durch die schmalen Straßen Riosöpß0, vorbei an einer Katze. UND KEINER STREICHELT SIE. David, Chiara, was seid ihr für Leute? Wie kann man einer Katze begegnen und sie nicht streicheln?! Durch die Favela wandern beide zu einem hübschen Haus aus Mosaiksteinen, das Chiara "so Salvador-Dalí-mäßig" nennt, obwohl es absolut null nach Salvador Dalí aussieht. Da wird dann immerhin endlich geknutscht.

Rumfahren statt Drachenfliegen

Mit Henriette wollte David eigentlich Drachenfliegen – leider ist das brasilianische Wetter dagegen. Vermutlich denkt es, so viel Action würde die Zuschauer jetzt zu sehr überraschen, nachdem man schon so nett weggenickt ist. Weil es zu windig ist, fahren der Bachelor und die patente Hamburgerin nun also Jeep. Am Ende sitzen die beiden dann doch wieder am Strand. Alles wie immer. Immerhin macht Henriette ihm putzig klar, dass sie in den nächsten fünf Jahren erst mal noch keine Kinder will. Dabei wirkt David nicht so, als würde er sofort Nachwuchs in die Welt setzen wollen, insofern ist er auch völlig entspannt.

Henriette stellt sinnvolle Fragen und erzählt von ihrer letzten Beziehung. Als sie aber David nach seiner letzten Freundin fragt, weicht der albern aus. "Boah, das ist ein schlechtes Beispiel", windet er sich. Öhm, okay? Am Ende verabschiedet er sich von ihr mit einem freundlichen "Vielen Dank für deine Zeit." Ja gut. Wir melden uns. Freundliche Grüße.

Last but not least: Reisefreundin Lisa. Mit ihr will David Helikopter fliegen. Kein Problem für die actionhungrige Brünette – gemeinsam kreisen die beiden also im Hubschrauber um die berühmte Christusstatue. Das Problem: Als echte Reisefreundin nimmt Lisa den Ausblick und das Erlebnis so ernst, dass wenig Zeit für Gekuschel mit dem Bachelor übrig bleibt. Zum Glück hat RTL nach der Landung auf dem nächstbesten Parkplatz eine Couch für die beiden aufgestellt, auf der sie das nachholen können. Lisa ist dann auch, glauben wir zumindest, die einzige, die wirklich Lust zu haben scheint, mit David zu knutschen und zu fummeln.

Der Bachelor kehrt aber direkt wieder den Lifecoach heraus und palavert etwas von einer Zukunft, "wo man zusammen lernt und wächst". Jaja, David. Er selbst muss sich jetzt aber erstmal psychisch darauf vorbereiten, eine der Frauen rauszuwerfen, nachdem alle wieder in Deutschland angekommen sind. Er muss noch einmal Rosen verteilen und verkündet, dass nächste Woche nur mit drei Frauen Home-Dates stattfinden werden. Jetzt endlich wird es mal ein bisschen spannend!

Am Ende sind Lisa und Angelina weiter – und Chiara. "Home-Dates! Wir fahren nach Soest!", kreischt die erleichtert. Henriette ist damit raus, war wohl doch ein wenig zu vernünftig für den Bachelor.