Janina Celine Jahn sorgte schon in der Bachelor-Staffel mit Rosenkavalier Daniel Völz für Stunk. Es wurde gepöbelt, gemotzt und weit unter der Gürtellinie gelästert. Nun hat RTL die Hamburgerin ins "Bachelor in Paradise"-Haus einziehen lassen - ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

"Bachelor in Paradise": Carina Spack lästert über Janina Celine

Denn selbstredend sorgte Janina Celine auch im Paradies sofort für Ärger. Sie hatte keine zehn Meter über das Hotelgelände gemacht, da zog Konkurrentin Carina Spack schon vom Leder. Sie würde ihre einstige Freundin auf keinen Fall begrüßen wollen, ließ sie die anderen wissen. "Die hat einfach meine Mutter beleidigt", begründete Spack ihre Entscheidung. "So falsche Menschen brauche ich nicht", sagte sie und streute gleich mal ein paar Gerüchte. Janina Celine sei zwar in Australien für "Work and Travel", aber "die workt nicht, die bu*** sich durch", verriet sie den anderen. Auch zu dem Erscheinungsbild ihrer Erzfeindin hatte Carina Spack etwas zu sagen. "Die hat ihre ganze Fresse gebotoxt und hat immer noch Falten", motzte sie.

Aber Carina war bei Weitem nicht die Einzige, der Janina ein Dorn im Auge war. Auch Kandidat Filip Pavlovic regte sich darüber auf, dass ausgerechnet diese Ex-"Bachelor"-Kandidatin eingezogen war. Denn die beiden haben eine Vorgeschichte.

Filip Pavlovic verlässt das Paradies

Während Janina Celine behauptet, sie habe Filip eine Abfuhr gegeben, meint der, die Hamburgerin würde falsche Tatsachen wiedergeben und eigentlich einen Freund haben. Und auch er wurde ziemlich schnell beleidigend. "Hässlich ist sie nicht Digger, aber schön ist sie auch nicht, Digger. Also was soll ich mit der", pöbelte er. Doch es blieb nicht nur bei Beschimpfungen hinter ihrem Rücken. "Guck dich doch mal an, du bist die Scheiße auf meinem Klopapier", sagte er zu Jahn.

Völlig aufgelöst entschied sich Filip am Ende der Sendung, er müsse das Paradies umgehend verlassen. Was folgte war ein hoch emotionaler Zusammenbruch fast all seiner in Tränen aufgelösten Mitstreiter - vermutlich noch verstärkt durch die Massen an Alkohol, die im Paradies zu fließen scheinen.

Nur ein Kandidat freute sich über die Ankunft Janina Celines im Paradies. Daniel "Danger Dan" Chytra. "Sie hat eine super sexy Ausstrahlung. Wie wenn so die Sonne aufgeht", säuselte er über Janina. Wenigstens einer, der das denkt.

Quelle: TV Now