Statt großer Liebe bleiben gebrochene Herzen zurück. Bei "Bachelor in Paradise" hat nicht jeder Kandidat mit offenen Karten gespielt, das wurde einmal mehr im Finale ersichtlich.

Drei Paare entscheiden sich in der letzten Folge der Reality-Soap dazu, gemeinsam auf die "Dream Dates" zu gehen: Carina und Serkan, Marco und Christina sowie Nathalie und Michi. Letztere gehören seit Beginn der Staffel zu den Traumpaaren im Paradies. In jeder Nacht der Rosen entschlossen sie sich für einander. Schon früh verbrachten sie bei einem Date gemeinsam die Nacht. Die Sache war geritzt - dachten sich die meisten Zuschauer.

"Bachelor in Paradise"-Finale: Nathalie ist wütend auf Michi

Einzig Michis Zerrissenheit - in Deutschland hatte er vor Drehbeginn eine Freundin, die noch immer in seinem Kopf spukte - sorgte für Unruhe zwischen den beiden. Nachdem sie sich aber auch die letzte Rose gegeben hatten, trafen die beiden im Finale nun im Talk bei Frauke Ludowig erneut aufeinander. Und schnell wurde klar: Hier herrscht Eiszeit. "Es wirkt so ein bisschen abgekühlt", stellte Ludowig schnell fest. "Wie ging es denn nun weiter nachdem du ihr die letzte Rose gegeben hast?", wollte sie wissen. "Eigentlich ging es gar nicht weiter. Ich habe einen Tag nach meiner Rückkehr eine Nachricht bekommen, in der stand, dass er mit der anderen zusammen ist und seitdem nie wieder was von ihm gehört", klärte die sichtlich frustrierte Nathalie auf.

Schwierig für Michi: Hinter dem Sofa, auf dem er mit Nathalie saß und mit Frauke Ludowig sprach, waren die anderen Teilnehmer der diesjährigen "Bachelor in Paradise"-Staffel versammelt. Und die hatten das Männermodel ebenso gefressen wie seine Auserwählte Nathalie. Besonders Serkan und "der Mann" Aurelio waren extrem aufgebracht.

Aurelio pöbelt Michi an

"Schämen soll er sich", rief der Deutsch-Italiener von hinten in die Runde. Darüber konnte der Beschuldigte nur müde lächeln. Doch auch Serkan mischte sich ein. "Junge, du hast zwölf Stunden nach dem Flug zu mir gesagt, dass du Nathalie in den Wind schießt. Willst du mich verarschen oder was?", wollte der 26-Jährige wissen. "Serkan, soll ich eigentlich mal mein Handy rausholen und zeigen, was du mir geschrieben hast?", drohte Michi. "Der Mann" Aurelio brachte es dann (wie so oft) auf den Punkt: "Du bist doch ein Mann. In der Zeit, wo du im Paradies warst und ihr all diese schönen Dinge gesagt hast: Hattest du eine Freundin zuhause, ja oder nein? Hol die Eier raus und antworte", sagte er. "Nein", die klare Antwort von Michi.

Natürlich ließ sich RTL nicht nehmen, das Feindbild der Paradiesbewohner mit seiner Freundin zu besuchen. Die Dritte in der unglücklich Konstellation heißt Stephanie Lindner und ist ebenfalls Model. Sie lernte Michi offenbar über Instagram kennen. Zurzeit folgen sich die beiden allerdings nicht - kein gutes Zeichen im "Bachelor"-Universum.

Am Ende brachte Carina das ganze Drama auf den Punkt: "Manche verkaufen für Fame ihre Mutter." Damit dürfte sie wohl recht haben.

