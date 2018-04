Fans des altbewährten Trash-TVs dürfen sich freuen: Ab 9. Mai läuft auf RTL "Bachelor in Paradise". Das Konzept des Kuppelshow-Ablegers ist einfach: Ein paar Kandidaten oder Rosenkavaliere, die in vergangenen Staffeln überraschenderweise nicht die Liebe ihres Lebens gefunden haben, werden ins Paradies - in der RTL-Version heißt das Thailand - verpflanzt, wo sie eine neue Chance auf das große Glück bekommen. Recycling à la RTL eben. In der einen Woche verteilen die Frauen Rosen, in der darauffolgenden die Männer. Und ist die amerikanische Version der Show ein Indiz, dürfen sich die Zuschauer schon auf den ein oder anderen Skandal einstellen.

"Bachelor in Paradise": Neue RTL-Show

In den USA läuft "Bachelor in Paradise" seit 2014 und ist mittlerweile fast so beliebt wie das ursprüngliche "Bachelor"- oder "Bachelorette"-Format - denn es gilt als authentischer. Die Kandidaten haben mehr Freiheiten und vor allem: mehr Auswahl. Der Alkohol fließt in Massen, es wird wild geknutscht, gelästert und gefeiert. Tatsächlich haben sich in der US-Version von "BiP" schon Paare gefunden, haben teilweise geheiratet oder sogar Nachwuchs bekommen.







Doch im vergangenen Jahr hat ein Skandal Macher und Fans gleichermaßen erschüttert. Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden, nachdem ein Produzent eine öffentliche Beschwerde gegen den Sender eingereicht hatte. Offenbar hatten Producer zwei Kandidaten, Corinne Olympios und DeMario Jackson, dazu angehalten, sich im Whirlpool näher zu kommen. Beide seien zu dem Zeitpunkt sturzbetrunken gewesen, Olympios sogar so sehr, dass sie nicht in der Lage gewesen sein soll, den sexuellen Avancen von Jackson zuzustimmen. Angeblich habe der heute 31-Jährige die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin unsittlich berührt - es war sogar von sexuellem Missbrauch die Rede.

Missbrauchsskandal

Die Nachricht um Olympios und Jackson schlug in den USA hohe Wellen. Nicht nur, weil die enormen Mengen Alkohol, die den Kandidaten gegeben werden, kritisiert wurden, sondern auch, weil generell infrage gestellt wurde, wie weit eine Reality-Show gehen darf. Die Tatsache, dass mit Jackson ein Afroamerikaner öffentlich an den Pranger gestellt wurde, empfanden wiederum andere als rassistisch. Auch Jackson vermutete hinter der öffentlichen Aufregung andere Motive, sagte in einem Interview mit "The Hollywood Reporter": "Sie wollten den wütenden Schwarzen und dieses kleine, unschuldige, weiße Mädchen. Aber so war es nicht."

Nachdem Verantwortliche von Warner Brothers den Vorfall untersucht hatten, wurden die Dreharbeiten damals in Mexiko fortgesetzt. Die Kritik an der Sendung und vor allem ihrer fehlenden Moral blieb allerdings bestehen. Aber, das wissen nicht nur Fans des Formates: Paradies oder nicht Paradies - das Niveau bleibt flexibel.