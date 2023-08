von Wiebke Tomescheit Finale, oho, Finaaaale ... diese seltsam kompakt wirkende "Bachelorette"-Staffel geht zu Ende, und Jennifer Saro muss sich für einen von zwei Männern entscheiden. Wer wird's – Fynn oder Adrian?

Also, wir haben mal nachgeschaut. Tatsächlich sind acht Folgen in einer "Bachelorette"-Staffel gar nicht zu wenige. Das ist sogar der durchschnittliche Standard. Aber warum nur hat man in diesem Jahr dann so sehr das Gefühl, dass Jenny und ihre Mannen praktisch durch die einzelnen Folgen gehetzt wurden und jetzt alle fast selbst überrascht wirken, dass das große Finale schon erreicht ist? Na ja, die Zeit vergeht bekanntlich schneller, wenn man Spaß hat ... Das wird vermutlich der Grund sein.

Wir steigen ein in Phuket. Genau da, wo wir ja auch letzte Woche aufgehört haben. Vermutlich heißt das: Es gibt wirklich keine Homedates mehr?! Kein verlegenes Couch-Gekuschel, kein Kaffee und Kuchen mit der Familie? Vermutlich nicht. Dafür aber immerhin Elefanten: Jenny und Fynn besuchen eine Elefanten-Auffangstation. Irgendwie wirkt Fynn dezent verschreckt von den "riesigen" Tieren, während Jenny vollends entzückt die Rüssel krault. Die beiden dürfen die Dickhäuter mit Matsch einreiben und später wieder abduschen. Neid!

Die Bachelorette und Fynn waschen Elefanten

"Elefanten schrubben und im Regen zu knutschen, ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann", gibt Jenny später zu Protokoll. Bei Fynn hat man das Gefühl, auf die Elefanten hätte er gut verzichten können. Er benutzt trotzdem sehr oft das Wort "perfekt". Später dürfen beide dann immerhin noch – elefantenfrei – auf einer Kuscheloase im Dschungel Weißwein schlürfen. Überraschend wird auf einer Leinwand ein Video von Fynns Familie eingeblendet, die von der Couch aus nochmal Werbung für ihren Spross machen dürfen. Erledigen sie sehr sympathisch. Jenny ruft entzückt aus: "Ich liebe deine Familie!"

Fynn seinerseits hat ein anderes Geständnis parat: "Ich glaube, ... nein, ich weiß, ... dass ich mich in dich verliebt hab", stammelt er herzig nervös. Jenny weiß die Offenbarung offensichtlich zu schätzen.

Adrian hat schlechte Karten

Schwierige Startbedingungen für Adrian, der am Folgetag ein womöglich letztes Date mit der Bachelorette hat. Die beiden lümmeln auf einem Boot rum und schlürfen aus Kokosnüssen, doch Jenny kämpft mit gedrückter Stimmung. Schließlich hat ihr am Vortag gerade Fynn seine Liebe gestanden. Davon weiß Adrian natürlich nichts. Er könnte es allerdings ahnen, würde er sein Gegenüber genauer anschauen: Jenny ist stets freundlich und höflich, muss sich aber ans Lächeln immer wieder erinnern und antwortet auf Fragen nonchalant ausweichend. Immerhin bemerkt er beim späteren Weintrinken mit Kuscheln "eine Spannung".

Dann sagt Adrian, rein zufällig, er wünsche sich, dass Jenny mal seine Mutter kennenlernen könnte. Tahaaa, Überraschung! Natürlich gibt's auch eine Videobotschaft von Adrians Mama, die die Bachelorette einspielt. Tatsächlich hebt sich danach die allgemeine Stimmung. Er legt sein Köpfchen auf Jennys Schulter ab, aber vergleicht man diese Geste mit dem ewigen Rumgeknutsche zuvor mit Fynn, dann wirkt das etwas mager. Adrian zieht schließlich mit hängendem Kopf von dannen, die Bachelorette sagt in die Kamera, dass sie "erleichtert" sei. Aua.

Das letzte Mal Rosenvergabe

Als dann die dramatische letzte Rosenvergabe ansteht, verkündet Adrian vorab, er werde Jenny notfalls auch wegtragen, "jedenfalls nehme ich sie heute mit!" Hoffentlich weiß RTL das zu verhindern, sollte die Bachelorette sich letztlich nicht für ihn entscheiden ... Als er aber schließlich die sanfte Absage von der Bachelorette bekommt, mit der wir – seien wir ehrlich – nicht erst seit dieser Folge gerechnet haben, trägt er es dann doch mit bewundernswerter Fassung. Er gibt Jenny wirklich liebe Worte mit auf den Weg und zeigt echte Emotionen. Wir waren ja nicht die allergrößten Adrian-Fans, gestehen wir, aber hier hat er Klasse bewiesen.

Und dann bleibt nur noch die Kür: Jenny drückt Fynn die letzte Rose in die Hand. Sie habe sich auch in ihn verliebt, sagt sie, und er sagt "Türlich", als sie fragt, ob er die Rose annehmen wolle. Und jetzt? Glücklich bis ans Ende aller Tage? Das werden wir dann ja bei der großen Wiedersehenssendung erfahren ...