von Carsten Heidböhmer Ein gewaltiges Superman-Poster steht bei "Bares für Rares" zum Verkauf. Steve Mandel protzt zunächst mit seinen Kenntnissen - doch bei der anschließenden Versteigerung hat er das Nachsehen.

"Superman lebt", stellt Horst Lichter beim Betreten des "Bares für Rares"-Studios fest. Dort ist ein riesiges Poster der Comicfigur aufgebaut. Wer denn sein persönlicher Superheld sei, will Lichter von Sven Deutschmanek wissen. "Mein Oppa", antwortet der Experte. Horst Lichter präferiert hingegen Batman. "Der hat keine Superkräfte, der trainiert nur. Und hat tolle Sachen" , so die plausible Begründung.

Mit in die ZDF-Trödelshow gebracht haben das Poster Claudia Bleher-Stark und Mark Bleher. Das Ehepaar aus Gäufelden möchte die Urlaubskasse aufbessern. Experte Deutschmanek erzählt, wie der berühmte Superheld in den 1930er-Jahren von den beiden amerikanischen Teenagern Jerry Siegel und Joe Shuster geschaffen wurde, in ihrer heute bekannten Form erschien die Figur erstmals im Juni 1938 als Comic.

"Bares für Rares": Steve Mandel beeindruckt seine Kollegin

150 Euro hätte Bleher gerne für das Poster. Das kann sich Deutschmanek allerdings nicht vorstellen: Er hält 80 bis 120 Euro für realistisch. Im Händlerraum entpuppt sich Steve Mandel als Kenner der Materie: "Superman war nicht Marvel-Comics, was man heute im Marvel-Universum kennt, sondern DC-Comics. Und die haben auch Batman rausgebracht." Lisa Nüdling ist beeindruckt von dem Wissen ihres Kollegen und ruft: "Du bist mein Superman!"

Walter "Waldi" Lehnertz bietet zum Start seine obligatorischen 80 Euro – damit wäre der untere Schätzwert schon mal erreicht. Doch auch Mandel und Markus Wildhagen sind interessiert und treiben den Preis auf 160 Euro hoch - für diese Summe erhält Letzterer den Zuschlag. Steve Mandel geht damit trotz seiner beeindruckenden Kenntnisse leer aus.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

