von Carsten Heidböhmer So etwas sieht man nicht alle Tage: Bei "Bares für Rares" stand ein Saxofon zum Verkauf, an das ein Zapfhahn montiert ist. Trotz aller Exotik wollte der Experte beim Wunschpreis des Verkäufers nicht mitgehen.

"Ein Saxofon mit Kabel?" Horst Lichter kann sich keinen rechten Reim auf das Instrument machen, das auf dem Expertentisch bei "Bares für Rares" liegt. Es gehört Fritz Kahn aus Rotterdam, der es in seinem Keller an die Theke montiert hatte: Daraus floss nämlich Bier. Der 76-Jährige möchte sich nach mehr als 40 Jahren in seinem Besitz davon trennen.

Wie Detlev Kümmel erklärt, handelt es sich tatsächlich um ein echtes Saxofon, das zu einem Zapfhahn umgebaut wurde. Dadurch ist es nun nicht mehr spielbar, wie der Experte demonstriert. Horst Lichter ist von der Idee ganz begeistert: "Ich find es wunderbar, das ist ein Hingucker", schwärmt er. Das Saxofon selbst stammt von dem Musikinstrumentenbauer Julius Heinrich Zimmermann, der 1880 zunächst in St. Petersburg, später auch in Moskau und Riga Fabriken eröffnete. Zimmermann war sogar Hoflieferant des Zarenhauses, erzählt Kümmel.

"Bares für Rares": Der Experte streicht eine Null

Als Wunschpreis stellt sich Kahn 3000 bis 4000 Euro vor. Ein unrealistischer Preis: Detlev Kümmel streicht eine Null und taxiert den Wert auf lediglich 300 bis 400 Euro, "auch wenn ich es als tolle Idee bewerte". Doch der Verkäufer zeigt sich flexibel und will trotzdem sein Glück im Händlerraum versuchen.

Dort ist man jedoch skeptisch, was das umgebaute Saxofon angeht: "Einem Musiker blutet da doch das Herz", sagt Lisa Nüdling. Steve Mandel, selbst Musiker, stimmt zu. Dennoch sind die fünf Händler von dem Objekt begeistert: "Sowas hatten wir hier noch nie", sagt Nüdling, als Kahn den Raum betritt.

Wolfgang Pauritsch startet die Versteigerung mit 100 Euro. Auch Fabian Kahl und Steve Mandel sind interessiert. Doch für die zuletzt gebotenen 220 Euro mag Kahn nicht verkaufen. So erhöht Kahl auf 250 Euro, und zur allgemeinen Zufriedenheit geht der Deal über die Bühne.

