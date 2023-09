Horst Lichter freut sich bei "Bares für Rares" über Tip und Tap, die Maskottchen von der Fußball-WM 1974 in Deutschland.

von Carsten Heidböhmer Ältere Semester erinnern sich noch an die Maskottchen Tip und Tap von der WM 1974. Gleich mehrere Händler waren bei "Bares für Rares" interessiert - den Zuschlag erhielt aber ein Österreicher.

2024 ist wieder ein großes Fußball-Turnier in Deutschland. Bereits 50 Jahre zuvor hatte das Land eine Weltmeisterschaft ausgerichtet, und viele ältere Mitbürger kennen noch die Maskottchen Tip und Tap. So auch Horst Lichter: "An die erinnere ich mich. Da war ich zwölf Jahre alt", sagt der "Bares für Rares"-Moderator, als er die beiden niedlichen Figuren erblickt. "Ich hatte die als Schlüsselanhänger", fällt Detlev Kümmel ein.

Die beiden knuddeligen Fußballmännchen gehören Michael Weber. Der 51 Jahre alte Kaufmann aus Seevetal bei Hamburg hat Tip und Tap bei einer Wohnungsauflösung geschenkt bekommen. Der Name für die Figuren sei nicht zufällig gewählt, erklärt der Experte. So habe man in den 70er Jahren das Spiel genannt, mit dem Kinder auf dem Schulhof Fußballmannschaften gewählt hätten.

"Bares für Rares": Wolfgang Pauritsch ist interessiert

Das Design stammt von Horst Schäfer, gefertigt wurden die Figuren bereits 1971 in Neustadt, also drei Jahre vor Beginn der WM. Die hier vorliegende Figur sei jedoch nicht für den freien Verkauf gedacht, sondern stand in Geschäften. 500 Euro hätte der Verkäufer gerne für seine Maskottchen. Da geht Kümmel nicht ganz mit: Er hält lediglich 200 bis 300 Euro für möglich. Dafür würde Weber auch verkaufen.

Im Händlerraum stoßen die Figuren auf Interesse, dort ist man sich einig: "Tip und Tap sind tip-top." Wolfgang Pauritsch startet mit 80 Euro. "Die Österreicher durften damals nicht mitspielen, die haben die Qualifikation leider nicht geschaft", sagt er, was ihn nicht davon abhält, weiterzubieten. Warum auch nicht? Vier Jahre später haben die Österreicher Deutschland bei der WM 1978 aus dem Turnier gekickt.

Als Weber bei 150 Euro noch nicht verkaufen möchte, erhöht Pauritsch auf 200 Euro – damit werden sich beide handelseinig. "Die sind lustig, die machen Freude, wenn man sie anguckt", freut sich der neue Besitzer über seinen Kauf.

