Liebhaber von "Bares für Rares" müssen in der nächsten Zeit ganz tapfer sein: An vielen Nachmittagen muss Horst Lichter König Fußball weichen. Einige Termine sollten sich Fans der Trödelshow dennoch vormerken.

Für viele Menschen in Deutschland ist es seit vielen Jahren ein festes Ritual: Zum Nachmittagstee wird um 15.05 Uhr der Fernseher angeschaltet, um für ein knappes Stündchen mit Horst Lichters Trödelshow "Bares für Rares" den Alltagssorgen zu entfliehen. Wer an diesem Montag die Fernbedienung betätigte, erlebte eine herbe Enttäuschung.

Anstelle des gepflegten Moderators mit dem auffälligen Schnurrbart liefen dort 22 verschwitzte Männer durchs Bild: Bei der Fußball-WM in Katar spielte gerade England gegen den Iran. Es ist nicht das einzige Mal, dass König Fußball Priorität genießt. In der Vorrunde des Turniers finden regelmäßig Spiele bereits um die Mittagszeit statt.

"Bares für Rares": Horst Lichter kommt nächste Woche drei Mal

Auch wenn das ZDF nicht alle überträgt, sondern sich die Übertragung mit der ARD und Magenta TV teilt - auf "Bares für Rares" müssen die Zuschauer häufig verzichten. Auch an Tagen, an denen der Ball auf anderen Kanälen rollt, verzichtet der Sender häufig auf reguläre Ausgaben der Trödelshow. Wenn am Mittwochnachmittag etwa Hansi Flicks Jungs im Ersten gegen Japan auflaufen, bringt das ZDF die zweistündige Sonderausgabe "Bares für Rares – Lieblingsstücke".

Auch am Donnerstag gibt es keine neue Ausgabe. Damit die Woche für Fans von "Bares für Rares" jedoch nicht ganz verloren ist, sendet das Zweite am Freitag um 15.05 Uhr eine ganz reguläre Ausgabe.

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs.

Und es wird noch besser: In der kommenden Woche gibt es gleich drei neue Ausgaben: Am Montag (28. November), Dienstag (29. November) und Donnerstag (1. Dezember) werden Susanne Steiger, "Waldi" und Co. zur gewohnten Zeit um seltene Objekte bieten.

Eine friedliche Coexistenz von Hansi und Horst scheint ab kommender Woche also möglich.

