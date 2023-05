von Carsten Heidböhmer Ein Paar Fußballschuhe aus den 70er Jahren wecken beim "Bares für Rares"-Experten Sven Deutschmanek Erinnerungen an seine Kindheit. Die sind nicht nur positiv.

"Ich werd ja nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr. Ich find’s ja ne Granate: Endlich mal Schuhe!", freut sich Horst Lichter, als er sieht, was da auf dem Tisch im Händlerraum liegt. Sven Deutschmanek betrachtet das Objekt dagegen mit gemischten Gefühlen. Das seien Kindheitserinnerungen, sagt der Experte, und deutet an: "Fußball hat mein Leben geprägt."

Doch erst einmal betritt der Besitzer den Raum, Ömer Ötztürk. Der Zolldeklarant aus Mönchengladbach hat das Paar vor 20 Jahren erworben. Da er demnächst zum zweiten Mal Vater wird, muss der 39-Jährige daheim Platz schaffen und möchte die Schuhe gerne bei "Bares für Rares" veräußern. Es handele sich dabei um das Modell "Uwe Super" von Adidas, bezugnehmend auf den legendären HSV-Spieler Uwe Seeler, erläutert Deutschmanek. Hergestellt wurde das Modell Mitte der 1970er Jahre in Brasilien. Damals nannte sich der Sportartikelhersteller noch "die Marke mit den drei Riemen."

"Bares für Rares": Horst Lichter bezeichnet sich als "Ball-Legastheniker"

Dann wird es persönlich: Sven Deutschmanek erzählt aus seiner Vergangenheit. Er habe als Kind nicht gerne Fußball gespielt, "aber ich musste". Er sei bei seinen Großeltern aufgewachsen, sein Opa hatte in der Bezirksliga Fußball gespielt und dachte, seine Enkelkinder müssten das auch. Sie sollten also den Jugendtraum ihres Großvaters ausleben. Das Problem: "Wir hatten absolut keinen Bock." Deutschmanek und sein Bruder hätten "zwei linke Füße" gehabt, ihre Spiele hätten sie regelmäßig haushoch verloren: "Wir haben nur auf den Sack gekriegt", so das Fazit.

100 Euro wünscht sich Ötztürk für das Paar, das hält der Experte allerdings für unrealistisch: Er veranschlag den Wert bei 50 bis 60 Euro. Dafür würde der Niederrheiner es auch verkaufen, und so nimmt er die Händlerkarte an. Ob er denn auch Fußball gespielt habe, will Deutschmanek hinterher von Lichter wissen. Doch der Moderator lacht nur laut: "Ich bin Ball-Legastheniker."

Im Händlerraum fällt Steve Mandel erst einmal das berüchtigte Zitat ein, das fälschlich Winston Churchill zugeschrieben wird: "No Sports". Alle Anwesenden sind ratlos, was den Wert dieses Paars angeht. Daniel Meyer beginnt immerhin mit 50 Euro. Und Mandel, der auf dem Stammplatz von "Waldi" sitzt, bietet dessen obligatorische 80 Euro. Damit ist der Wert der Expertise bereits übertroffen. Da keiner mehr drüber geht, kommt das Geschäft zu diesem Preis zustande.

Ötztürk hat für das Geld eine gute Verwendung: "Die 80 Euro bekommen meine Kinder in die Spardose."

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

