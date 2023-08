von Carsten Heidböhmer Für lediglich 70 Euro hat der Verkäufer ein Gemälde erstanden, das ihm bei "Bares für Rares" viel Geld bringen soll. Moderator Horst Lichter ist vor allem von einem Detail begeistert.

Es war ein günstiges Geschäft: Nicht mehr als 70 Euro hat Helmut Betsch für das Gemälde gezahlt, dass er in einem Antiquitätenladen entdeckt und nach dem Kauf erst einmal gereinigt hat. Es besitzt ein außergewöhnliches Format, wie Horst Lichter sofort feststellt: "Es ist ein Stück weit weg vom Quadrat", kommentiert der Moderator.

Experte Colmar Schulte-Goltz spricht von einem Panoramaformat, das in der Malerei selten zu finden sei. Der Künstler Vitus Staudacher habe das Bild 1898 in der Nähe von Freiburg gemalt, so der Experte. Der Maler habe den Städtern in Baden-Baden das Landleben gezeigt. Kurgäste aus aller Welt hätten damals seine Bilder gekauft und den Künstler so international bekannt gemacht.

"Bares für Rares": Horst Lichter ist verliebt in die Mohnblumen

500 Euro hätte Bertsch gerne für das Gemälde. Der Experte hält jedoch deutlich mehr für möglich: Er taxiert den Wert auch aufgrund des ungewöhnlichen Formats auf 1200 bis 1400 Euro. Als die glücklichen Verkäufer mit der Händlerkarte verschwunden sind, macht sich Horst Lichter an seine ganz eigene Expertise des Bildes. "Weißt du, woran man auch erkennt, dass das Gemälde sehr alt ist", will er von Deutschmanek wissen. Der ist gespannt auf Lichters Erklärung. Der Moderator glaubt das Alter an den Mohnblumen zu erkennen - die sehe man heute doch kaum noch.

Im Händlerraum stößt das Kunstwerk aufgrund seiner Dimension sogleich auf Interesse. "Wir sind begeistert vom Motiv und auch vom Format", sagt Wolfgang Pauritsch zur Begrüßung. "Ich bin wirklich geflasht", gesteht der Österreicher und startet die Auktion mit 500 Euro. Da mehrere Händler mitbieten, steigt der Preis schnell über 1000 Euro. Den Zuschlag erhält schließlich Pauritsch für 1500 Euro. Das liegt über dem Schätzwert, ist das Dreifache des Wunschpreises und mehr als das Zwanzigfache des Kaufpreises. Ein tolles Geschäft für Helmut und Annemarie Betsch.

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Und auch der Käufer ist glücklich: "Dieses Bild musste ich haben“, sagt Wolfgang Pauritsch.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

+++ Lesen Sie auch +++