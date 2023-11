von Carsten Heidböhmer Da wollte es einer ganz genau wissen: Händler Christian Vechtel schaute sich bei "Bares für Rares" eine Leuchte ganz aus der Nähe an. Seine Kollegin Lisa Nüdling hatte Fragen.

Auch mit 82 Jahren kann man sich noch sein Leben verschönern: Werner Estinghausen trennt sich von einer Deckenleuchte, die bei ihm im Schlafzimmer hing - und immer gestört hat. "Da konnte man nie richtig die Betten machen", sagt der Rentner aus Münster. Damit geht eine Ära zu Ende: Seit September 1965 befand sich die Lampe schon im Besitz der Familie.

Entworfen wurde sie von dem Wiener Designer Emil Stejnar im Auftrag der Manufaktur Rupert Nikoll, wie Detlev Kümmel erläutert. Die Leuchte war eigentlich für Wiener Caféhäuser gedacht. Das Design wurde berühmt: Ist es ein Schneeball? Eine Pusteblume? Auf jeden Fall fällt die Form ins Auge. Erste Leuchten wurden 1955 hergestellt, das hier ausgehängte Exemplar stammt aus den späten 50er oder frühen 60er Jahren.

"Bares für Rares": Der Experte korrigiert den Preis nach unten

800 Euro hätte Estinghausen gerne dafür, Kümmel korrigiert den Preis jedoch etwas nach unten und hält 500 bis 600 Euro für möglich. Dafür würde der Rentner auch verkaufen. Und so geht es ab in den Händlerraum. Dort hat Christian Vechtel Zweifel, ob es sich bei den Blümchen am Leuchter wirklich um Glas handelt. So kommt er der Lampe derart nah, dass Kollegin Lisa Nüdling fragt: "Hast du daran geleckt gerade?"

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Vechtel ist es auch, der die Versteigerung mit seinem Startgebot von 100 Euro eröffnet. Markus Wildhagen hält dagegen, und so schaukelt sich der Preis im Bieterduell zunächst bis auf 400 Euro. Doch als das dem Verkäufer noch immer nicht reicht, erhöht Wildhagen auf 500, und das Geschäft kommt zustande.

Werner Estinghausen fährt nun mit einem guten Gefühl nach Hause, und Markus Wildhagen freut sich über die schöne Leuchte. Der unterlegene Christian Vechtel kann sich damit trösten, dem Objekt immerhin sehr nahe gekommen zu sein.

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++