Ein altes Heft hat Hannelore Ellerbrock mit zu "Bares für Rares" gebracht. Worum es sich dabei handelt, davon hat die Grafikerin aus Röfingen in Bayern nicht den geringsten Schimmer. "Vielleicht kann mir jemand sagen, was der Inhalt ist", hofft die 69-Jährige.

Dafür ist Detlev Kümmel genau der Richtige. Er weiß: Das Heft stammt aus Asien, damit ist der Experte ganz in seinem Element. Es handele sich um ein handgebundenes Buch, wie Kümmel erklärt. Das zeige im Inneren Holzschnitte von Katsushika Hokusai. Der wurde 1760 geboren und war einer der bekanntesten Künstler Japans auf diesem Gebiet. Berühmt ist bis heute sein Bild "Die große Welle vor Kanagawa", das in unzähligen Wohnungen hängt. Seine Skizzen wurden zwischen 1814 und 1815 in insgesamt 15 Bänden veröffentlicht, sie gelten als Vorläufer der Mangas und der heutigen Comics. Der vorliegende Band wurde um 1900 nachgedruckt, das Material ist Reispapier.

"Bares für Rares": Experte sieht nach oben offene Grenze

400 Euro hätte die Verkäuferin gerne für den Band. Das bestätigt Kümmel: Er sieht den Schätzwert bei 400 bis 450 Euro. Allerdings hält er unter Umständen noch mehr Geld für möglich. Nach oben sei "die Grenze immer offen", so der Experte.

Das bestätigt sich im Händlerraum. Das könne am Ende 50 Euro kosten, sagt Daniel Meyer beim Begutachten des Heftes, er habe aber auch schon solche Bücher für 6000 Euro versteigert. Wolfgang Pauritsch ist wild entschlossen, das Objekt zu ersteigern und startet mit 200 Euro. Meyer hält dagegen, und so steigt der Preis schnell über den Schätzwert.

Als Pauritsch 1000 Euro aufruft, scheint die Auktion an ihr Ziel gekommen zu sein. Doch da kommt Julian Schmitz-Avila um die Ecke und bietet 1050 Euro. Damit hat er seinem Kollegen auf den letzten Metern das sicher geglaubte Heft aus den Händen gerissen. Hannelore Ellerbrock ist die Nutznießerin dieses aberwitzigen Wettbietens. Hinterher freut sie sich über den "gigantischen" Preis.

