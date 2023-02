"Das ist zu viel, was wir bieten, oder?" Händler steigern sich in einen Rausch

von Carsten Heidböhmer Eine Silberschale sorgt bei "Bares für Rares" für klingende Kassen: Der Verkäufer wäre schon mit 30 bis 50 Euro zufrieden gewesen. Doch die Expertise fällt deutlich höher aus - und die Händler liefern sich ein packendes Bietergefecht.

Joao Vilaca Pereira hat Blasen an seinen Händen. Die hat der 59-jährige Automatenaufsteller aus Iserlohn jedoch nicht von seinem Beruf. Vielmehr hat er sie sich beim Polieren der alten Silberschale seines Vaters zugezogen, die er nun bei "Bares für Rares" verkaufen möchte. Der Fleiß hat sich gelohnt: Nicht nur glänzt die Schale prächtig im Studiolicht. Er bekommt noch ein Lob von Heide Rezepa-Zabel: "Wunderbar mit Hand poliert", stellt die Expertin fest.

Rezepa-Zabel hat noch mehr zu erzählen über den Teller, der mit exotischen Früchten wie Pfirsich, Granatapfel und Ananas verziert ist. Das Vorbild seien die im 17. Jahrhundert in den Niederlanden und Deutschland verbreiteten Branntweinschalen. Damals wurde zu besonderen Anlässen wie etwa der Taufe getrunken. Später wurden diese Teller zweckentfremdet. Ende des 19. Jahrhunderts kamen sie als als neobarocke Stile wieder und waren bis in die 1950er Jahre gefragt. Die hier vorliegende Schale stammt aus dem Jahr 1905 und wurde von der Firma Bruckmann & Söhne in Heilbronn hergestellt.

Doch was ist das Teil wert? Der Verkäufer wäre schon mit 30 bis 50 Euro zufrieden, das Geld will er für ein Tierheim in Portugal spenden. Rezepa-Zabel korrigiert diesen Preis tüchtig nach oben. Allein der Silberwert beträgt 210 Euro. Insgesamt taxiert die Expertin den Wert auf 300 bis 400 Euro. "Die Hunde werden sich freuen", sagt Pereira.

Und es kommt noch besser: Im Händlerraum stößt die silberne Schale auf großes Interesse. Wolfgang Pauritsch startet mit 250 Euro, schnell überbieten sich die Anwesenden gegenseitig, sodass der Schätzwert schon bald übertroffen ist. Erst bei 450 Euro endet der Bieterrausch. "Sie gucken so erschrocken", sagt Lisa Nüdling. "Das ist zu viel, was wir bieten, oder?". Das sieht der Verkäufer anders: "Nein, zu viel ist nie", entgegnet der Iserlohner. Das Geschäft kommt trotzdem zustande. Zur großen Zufriedenheit beider Parteien.

Pereira freut sich hinterher vor allem darüber, dass die Schale in gute Hände kommt.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

