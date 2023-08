von Carsten Heidböhmer Ein Konvolut mit Objekten der Freimaurer weckt nicht nur das Interesse von Horst Lichter. Ein Händler überbot sich bei "Bares für Rares" sogar selbst.

Horst Lichter weiß sofort Bescheid, was da auf seinem Tisch im Expertenraum von "Bares für Rares" liegt: "Da muss man gar nicht raten, das ist alles von den Freimaurern", stellt der Moderator fest. Annelie Pollmann hat das Konvolut mit in die Trödelshow gebracht, das unter anderem ein Brustschild mit dem allsehenden Auge enthält. Die 65 Jahre alte Architektin aus Homburg hat sich eine Weile mit der Freimaurerei beschäftigt und die verschiedenen Gegenstände mit der Zeit zusammengetragen.

Detlev Kümmel klärt über die Geschichte des Geheimbundes auf. Die erste Großloge sei am 24. Juni 1717 in England erstanden, so der Experte. Das sei der Beginn der modernen Freimaurerei, der noch heute gefeiert werde. Die Schatulle und das Brustschild datiert Kümmel auf die 1920er Jahre.

"Bares für Rares": Wolfgang Pauritsch spricht von Sammlerstück

Ihren Wunschpreis beziffert die Verkäuferin mit 400 Euro - etwa die Hälfte dessen, was sie damals in DM ausgegeben hat. Das sollte möglich sein: Kümmel bewertet das Konvolut mit 500 bis 700 Euro.

Im Händlerraum nimmt Wolfgang Pauritsch die Freimaurer-Gegenstände gründlich unter die Lupe: "Das gehörte vielleicht einem Meister vom Stuhl", mutmaßt der Österreicher und findet: "Das ist was für einen Sammler."

Julian Schmitz-Avila macht den "Waldi" und startet mit 80 Euro. Doch so recht wollen die Gebote nicht in Gang kommen. Und so bringt Annelie Pollmann die Expertise ins Spiel, merkt aber an, dass sie auch mit der Hälfte zufrieden sei. Daraufhin erhöht Friedrich Häusser sein Gebot von 150 auf 250 Euro - für diese Summe werden sich die beiden handelseinig.

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Hinterher lobt die Verkäuferin Häusser für sein "wertschätzendes" Verhalten, sein eigenes Gebot um 100 Euro verbessert zu haben.

+++ Lesen Sie auch +++