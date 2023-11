von Carsten Heidböhmer Ein 130 Jahre altes Lüftungsgitter sieht man bei "Bares für Rares" nicht alle Tage. Händlerin Lisa Nüdling hält das Objekt zunächst für einen Backform.

Ein Lüftungsgitter hat Jakob Tschuk mit zu "Bares für Rares" gebracht. Der 74 Jahre alte Maurermeister aus Eching wollte es eigentlich in seinen Wintergarten einbauen, ist aber nie dazu gekommen. Deswegen möchte er das schwere Teil jetzt in der Trödelshow veräußern.

Detlev Kümmel erklärt die Funktionsweise des Gitters, das man sowohl für warme wie für kalte Luft einsetzen kann und mit dem man die Strömungen steuern kann. Hergestellt ist es aus Gusseisen, was einen Vorteil hat: Es rostet nicht. Der Nachteil sei, erläutert der Experte, dass es brüchig sei - und zeigt eine Bruchstelle, die allerdings fachmännisch repariert worden sei. Tschuk, der die Reparatur selbst angefertigt hat, freut sich über das Lob.

Ein 130 Jahre altes Objekt bei "Bares für Rares"

Die Entstehungszeit datiert Kümmel auf um 1900. Doch der Verkäufer kann die Zeitangabe noch präzisieren: Das Lüftungsgitter stamme aus einem Haus, das 1890-92 gebaut worden sei. 50 bis 60 Euro wünscht sich Tschuk für das alte Bauelement. Da geht der Experte deutlich drüber: "Diese Objekte kriegt man auch nicht jeden Tag", begründet Kümmel seinen Schätzpreis von 150 bis 200 Euro.

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Als Tschuk mit seinem gusseiernen Gitter den Händlerraum betritt, herrscht zunächst Ratlosigkeit, worum es sich dabei handelt. "Macht man da einen Gugelhupf draus?", will Lisa Nüdling wissen. Dann zeigen sich die Händler aber begeistert von dem Objekt. Wolfgang Pauritsch startet den Bieterreigen mit 30 Euro, doch so richtig will die Versteigerung nicht in Schwung kommen. Als der Verkäufer an den deutlich höheren Schätzpreis erinnert, kommt etwas Bewegung in die Sache: Pauritsch erhöht nun auf 100 Euro, was Tschuk noch immer zu wenig ist. Am Ende einigt man sich auf 130 Euro - für das 130 Jahre alte Stück.

Jakob Tschuk ist hochzufrieden: Er hat doppelt so viel erlöst, wie er ursprünglich haben wollte. "Besser kann's nicht gehen."

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++