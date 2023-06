von Carsten Heidböhmer Er kommt aus Frankfurt, ist Banker - und hat Humor: Der Verkäufer bereitete bei "Bares für Rares" große Freude. Seinen großen Traum konnte er aber nicht verwirklichen.

"Schöne Brille, schöner Bart, schickes Outfit": Horst Lichter ist ganz begeistert von dem Herrn, der soeben den Expertenraum von "Bares für Rares" betreten hat. Es handelt sich um Carl Bender, 62 Jahre alt und aus Frankfurt am Main kommend. Als sich der Moderator nach dem Beruf seines Gastes erkundigt, antwortet er scherzhaft: "Ich bin ein Exot in Frankfurt, ich bin Banker." Horst Lichter steigt sofort mit ein und witzelt: "Das gibt es ganz selten. Das muss einer von den zwei Bankern sein in ganz Frankfurt."

Die mitgebrachte Plakettensammlung ist ein Kellerfund. Detlev Kümmel erklärt, wer auf den Schildchen zu sehen ist. Da springt ihm sofort der in der Mitte platzierte österreichische Kaiser Franz Joseph I. ins Auge. Daneben sind Köpfe aus dem 15. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert vertreten. Darunter Napoleon, Johannes Gutenberg, aber auch Künstler wie Wilhelm Busch, Rembrandt, Heinrich Heine oder Arnold Böcklin. Die Plaketten seien in den 1910er Jahren hergestellt worden, so der Experte.

Banker Bender würde sich schon mit 50 Euro zufriedengeben. "Ach hör auf", entgegnet Lichter, ahnend, dass der Wert darüber liegen dürfte. Tatsächlich taxiert Detlev Kümmel den Preis auf 40 bis 50 Euro – allerdings pro Stück. Das ergibt einen Gesamtwert von 520 bis 650 Euro.

Das ist deutlich mehr als sich der Verkäufer gewünscht hat. Sein Traum dürfte dennoch nicht in Erfüllung gehen: "Das Allerbeste, was mir im Händlerraum passieren kann, ist, dass ich morgen aufhören kann zu arbeiten."

Wolfgang Pauritsch beginnt mit 10 Euro pro Stück und bietet 130 Euro. Fast alle Händler bieten mit, und so steigt der Preis auf 350 Euro. Das ist Bender noch ein bisschen zu wenig. Als Pauritsch noch einen 50er drauflegt, kommt es zum Geschäft: Für 400 Euro ersteht der Österreicher die Plaketten von Kaiser Franz Joseph I. und anderen Berühmtheiten.

Mit der vorzeitigen Rente hat es also nicht geklappt, aber über die 400 Euro freut sich Carl Bender trotzdem.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

