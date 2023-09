"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter nimmt die Verkäuferin in den Arm, nach dem sie den sensationellen Schätzwert für ihren Diamantenring gehört hat.

von Carsten Heidböhmer Das macht Horst Lichter nur ganz selten: Der "Bares für Rares"-Moderator zeigte sich von der Geschichte hinter dem Familienschmuck seiner Verkäuferin so gerührt, dass er die Dame in den Händlerraum begleitete.

"Das ist ja mal ein ordentlicher Oschi", sagt Horst Lichter, als er den Diamantenring erblickt, den Expertin Wendela Horz untersucht. "Und weißt du was?", fragt die Expertin. "Der ist echt." Mitgebracht haben ihn Maja und Christopher Pattinson, ein Ehepaar aus Bocholt.

Den Ring hat Maja Pattinson vor 45 Jahren von ihrer Urgroßmutter geerbt. Ihre Urgroßeltern kommen aus Russland. Ihr Urgroßvater war im Zweiten Weltkrieg und ist erst 1955 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. In den zehn Jahren nach Kriegsende hat ihre Urgroßmutter nur von Schmuck gelebt. Ein paar Teile sind davon übrig geblieben. Eines davon ist der Ring, den sie bei "Bares für Rares" verkaufen möchte.

"Bares für Rares": Horst Lichter muss trösten

Der Ring sei in den frühen 1910er Jahren in Russland entstanden, erklärt Wendela Horz. Den zugehörigen Edelstein bezeichnet die Expertin als "sehr lebendig". Er habe eine schöne Reinheit, vor allem habe er ein errechnetes Gewicht von 3,78 Karat. Ihren Wunschpreis beziffert Maja Pattinson mit 12.000 Euro. Keine geringe Summe. Doch die Expertin geht da noch drüber: Sie taxiert den Ring auf 16.000 bis 20.000 Euro. Pattinson weiß gar nicht wohin mit ihrer Freude, ihr kommen vor Rührung die Tränen. Horst Lichter nahm die Frau in den Arm und tröstete sie.

Dann hatte er eine Idee: "Wisst Ihr, wie wir das jetzt machen?", fragte der Moderator. Und schlug vor, das Paar zu der Versteigerung zu begleiten. "Es ist ganz, ganz selten, dass ich mal mitkomme", begrüßte er die verdutzten Händler, und hier eine kurze Ansprache. "Es ist ein Fall, der mein Herz schwer berührt hat." Dann erzählt er den Anwesenden, wie Pattinsons Urgroßmutter nach dem Zweiten Weltkrieg nur mithilfe des Schmucks überlebte, den sie von ihrem Mann geschenkt bekommen hatte.

Die Händler zeigten sich beeindruckt von der Geschichte, und lieferten entsprechende Gebote ab. Fabian Kahl versuchte es zum Spaß mit 80 Euro - was für großes Gelächter sorgte. Ernsthafter ging Wolfgang Pauritsch zur Sache, der 8000 Euro anbot. Schnell wurde es fünfstellig, und am Ende erhielt Pauritsch den Zuschlag für 16.000 Euro.

Am Ende kamen Maja Pattinson noch einmal die Tränen der Rührung. Sicherlich nicht nur wegen der großen Summe, die sie erlöst hat. Sondern aufgrund der bewegenden Familiengeschichte, die hinter dem Ring steht.

