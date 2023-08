Als die Verkäuferin den Schätzwert hört, muss Horst Lichter sie erst einmal in den Arm nehmen

von Carsten Heidböhmer Eine edle Brosche sorgt bei "Bares für Rares"-Expertin Wendela Horz für Begeisterung - und bei der Verkäuferin für Tränen. Da muss Horst Lichter eingreifen.

Von der Nordseeinsel Sylt ist Petra Cegla ins Pulheimer Walzwerk gereist. Die 68-jährige Tanz- und Körpertherapeutin möchte bei "Bares für Rares" eine Brosche im Auftrag ihrer Freundin verkaufen. Moderator Horst Lichter erkennt die Schönheit des Objektes sofort: "Mein lieber Mann! Das ist aber mal ordentlich."

Ihre Freundin bekam die Brosche vor vielen Jahren von ihrer adeligen Patentante geschenkt, berichtet Cegla noch, dann hat die Expertin das Wort. Wendela Horz kriegt sich vor Begeisterung gar nicht mehr ein. Das Schmuckstück sei "ungewöhnlich gut verarbeitet", verfüge über eine "ungewöhnlich gute Qualität an Steinen" und sei in einem "ungewöhnlich guten Zustand". Zudem hebt sie die klaren Linien und die feine Emaillierung der um 1870 hergestellten Brosche hervor. Kurzum: ein Traum.

Als Wunschpreis nennt die Verkäuferin 2500 Euro. Doch Horz geht mit ihrer Expertise deutlich über diese Summe: Sie taxiert den Wert auf 4000 Euro. Petra Cegla kann ihr Glück kaum fassen und ringt sichtlich mit den Tränen: "Das freut mich so für meine Freundin", schluchzt die Sylterin. Horst Lichter nimmt sie erst einmal in den Arm und beruhigt sie.

Im Händlerraum macht sich bereits Wolfgang Pauritsch über die Brosche her und versucht, mit ihr zu sprechen: "Bist du aus Österreich?", fragt er laut. Damit ist klar: Der Österreicher möchte sie haben, er bietet gleich zum Start 1500 Euro. Doch auch Susanne Steiger und Daniel Meyer sind interessiert, und so klettert der Preis schnell auf über 3000 Euro. Am Ende behält Pauritsch die Oberhand, er ersteht die edle Brosche für 3550 Euro. Damit hat die Verkäuferin den Wunschpreis um mehr als 1000 Euro übertroffen!

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

