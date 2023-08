von Carsten Heidböhmer Drei alte Feuerwehrhelme weckten bei "Bares für Rares" das Interesse von Horst Lichter: Der Moderator fühlte sich zu einer Kostümschau mit Tanzeinlage inspiriert.

"Die sehen aber mal richtig cool aus", freut sich Horst Lichter, als er die drei Helme erblickt, die auf dem Expertentisch bei "Bares für Rares" liegen. Als sich Sven Deutschmanek einen davon auf den Kopf setzt, bezeichnet ihn Lichter als "Dickschädel". Dann probiert es der Moderator selbst - und auch bei ihm passt die Kopfbedeckung. Er beginnt überraschend zu tanzen: "Das wäre was für unsere Boygroup", sagt er dem verdutzten Experten. "Wie soll die denn heißen?", will der wissen. Lichters Vorschlag: "The Helmet Boys. Oder: I'm on Fire". Deutschmanek ist beeindruckt von der Kreativität - immerhin handelt es sich um Feuerwehr-Helme: "Der Herr hat eine Ableitung", lobt er.

Möglicherweise handelt es sich um eine komplette Garnitur für einen Träger, mutmaßt der Besitzer Matthias Pfluger. Der 64 Jahre alte Kfz-Meister aus Schwalmstadt hat die Helme in den 1970er Jahren in der Tschechoslowakei gekauft. Wie Sven Deutschmanek erläutert, stammen die Objekte wohl aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, er datiert sie auf die Zeit zwischen 1910 und 1925.

"Bares für Rares": Bescheidener Wunschpreis

Dass die Helme nicht fürs Militär, sondern für die Feuerwehr verwendet wurden, erkennt der Experte an dem Lorbeerband. "Man sagt dem Lorbeerbaum nach, dass es der einzige Baum ist, der nie vom Blitz getroffen wurde." Damit sei er ein Schutzpatron für die Feuerwehr.

300 Euro hätte Pfluger gerne für das Set: 100 Euro pro Helm. Diese Summe korrigiert Deutschmanek aber deutlich nach oben: Er taxiert den Wert auf 1000 bis 1050 Euro. "Das ist gut", findet der Verkäufer.

Im Händlerraum fühlt sich Julian Schmitz-Avila beim Anblick der Helme an Darth Vader erinnert. "Waldi" startet mit seinen obligatorischen 80 Euro - pro Stück. Doch der Eifeler hat Mitbewerber, und so macht das Rennen am Ende Markus Wildhagen, der die drei Feuerwehrhelme für 660 Euro ersteht. Damit ist der Schätzwert nicht ganz erreicht - doch Matthias Pfluger geht mit deutlich mehr Geld nach Hause, als er eigentlich erwartet hat. Ein tolles Geschäft!

