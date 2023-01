von Carsten Heidböhmer So etwas hatte bei "Bares für Rares" noch niemand gesehen: Ein merkwürdiger Leuchtstab sorgte für große Erheiterung bei Horst Lichter - aber auch im Händlerraum.

"Was ist dat denn?", fragt Horst Lichter, als er das Studio betritt und das unbekannte Objekt erblickt, das Sven Deutschmanek gerade begutachtet. Der knipst daraufhin einen Schalter an und bringt die Birne zum leuchten – was den Moderator jedoch nicht sonderlich beeindruckt: "Wow, das bringt aber mal richtig Licht", sagt er. Welchen Sinn das Ganze haben soll, erschließt sich ihm noch immer nicht. Er und Deutschmanek machen sich darüber regelrecht lustig: "Das ist so wie Raclette, wo man nur 1 Meter 50 Kabel hat", spottet der Experte.

Näheres verrät Sven Deutschmanek, als Dennis Ulber und Eckhard Drozdz das Studio betreten. Der junge Mann und sein Stiefvater wollen sich von dem Teil trennen, bei dem es sich nach Einschätzung des Experten um einen Leuchtstab von der Firma Temde aus Detmold handelt. Es sei vermutlich ein Werbegeschenk aus den 70er Jahren gewesen. Wenig Nutzwert - aber immerhin sehr selten. 100 Euro hätte Ulber gerne dafür. Das scheint Deutschmanek dann doch ein wenig zu hoch gegriffen, mehr als 50 bis 80 Euro hält er nicht für möglich.

"Bares für Rares": Ausgelassene Stimmung bei den Händlern

Auch im Händlerraum sorgt das unbekannte Objekt für Erheiterung. "Es ist vielleicht ein ganz frühes Lichtschwert", witzelt Fabian Kahl. "Ich hab das noch nie gesehen", lacht Markus Wildhagen, der den Stab wie ein Jedi-Ritter schwingt.

Wolfgang Pauritsch startet mit 30 Euro, auch das höchste Gebot kommt von dem Österreicher. Mehr als 50 Euro ist ihm der rätselhafte Gegenstand jedoch nicht wert. Dennis Ulber setzt nun allerdings sein Verhandlungsgeschick ein: "Ein bisschen mehr würd bestimmt noch gehen", sagt er. "Das ist so einmalig, das wird bestimmt keiner wiedersehen." Für 80 Euro wäre er bereit, es abzugeben.

ZDF-Show Das sind die Händler bei "Bares für Rares" – Wetten, dass Sie nicht alle kennen? 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Wolfgang Pauritsch

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs. Mehr

Am Ende einigen sich beide Parteien auf 70 Euro - und alle sind zufrieden. Pauritsch verspricht sich von seinem Kauf einiges: "Die besten Geschäfte in dieser Sendung hab ich bislang mit Dingen gemacht, die ich noch nie gesehen habe und wo ich keine Ahnung hatte", sagt der Händler. "Das geht glaube ich in diese Kategorie."

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

+++ Lesen Sie auch +++