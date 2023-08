von Carsten Heidböhmer Dieser Witz ging nach hinten los: Ein Filmplakat von Dick und Doof bezog Horst Lichter auf sich und den Experten Sven Deutschmanek. Der hatte dafür nur wenig Verständnis.

Vor genau zehn Jahren, am 4. August 2013, wurde "Bares für Rares" erstmals im ZDF ausgestrahlt. Ein Jubiläum, das in der heutigen Ausgabe der Trödelshow eine Rolle spielen sollte. "Da ist es ja, das erste Geschenk für zehn Jahre 'Bares für Rares'", ruft Horst Lichter, als er das Objekt sieht, das Werner Rühlmann aus Meppen mitgebracht hat. Es ist ein Filmplakat zu dem Film "Dick und Doof in 1000 Nöten", mit Stan Laurel und Oliver Hardy. "Wir beide sind so gut getroffen", sagt der Moderator mit Blick auf Sven Deutschmanek. Der lacht verlegen und fragt: "Wer ist wer?". "Entschuldige bitte, das ergibt sich doch von alleine", kontert Lichter, "wer trägt denn meistens den größeren Hut?" Das war bekanntlich Oliver Hardy.

Lichter outet sich gleich als Fan des Komiker-Duos: "Dick und Doof, mein Gott, wie gerne haben wir das geguckt als Kind", so Lichter. Wie der Experte erläutert, stammt das Kinoplakat aus dem Jahr 1958. Der Film "Dick und Doof in 1000 Nöten" wurde bereits im Jahr 1935 produziert, kam aber erst 1958 in Deutschland ins Kino. Designt wurde das Plakat von dem bekannten Künstler Heinz Bonné.

Als Wunschpreis nennt Rühlmann 50 bis 100 Euro. Da geht Deutschmanek nicht ganz mit: Er taxiert den Wert auf lediglich 30 bis 50 Euro unter Verweis auf den schlechten Zustand des Plakats. Damit ist der Verkäufer einverstanden und nimmt die Händlerkarte.

"Bares für Rares": Horst Lichters Spruch hat ein Nachspiel

Für Horst Lichter ist es damit aber noch nicht ausgestanden. Als Werner Rühlmann den Raum verlassen hat, spricht Sven Deutschmanek ein ernstes Wörtchen mit ihm: "Wie kannst du am Anfang nur drauf anspielen, dass wir Dick und Doof sind?", fragt der Experte entgeistert. Lichter guckt betroffen und setzt zu einer Erklärung an: "Ich bin dick...". Doch da fällt ihm sein Gegenüber ins Wort: "Ne, bist du überhaupt nicht." Lichter merkt, dass die Rechnung ja nicht ganz aufgeht: "Ach ne, du bist der Intelligente." "Ja, wer?", ruft Deutschmanek erregt. "Siehst du: Ins eigene Fleisch geschnitten." Denn das bedeutet ja: Horst Lichter ist doof! Der Experte zeigt Lichter die lange Nase und tritt dann ab.

Im Händlerraum findet das Plakat zwar großen Anklang, doch die Gebote halten sich im Rahmen. Walter "Waldi" Lehnertz startet mit 30 Euro, Julian Schmitz-Avila und Leo Leo erhöhen jeweils um zehn Euro, das Höchstgebot kommt von Daniel Meyer, der 60 Euro für das Plakat zahlt und damit den Schätzwert übertrifft. "Stan und Olli ziehen bei Meyer ein", kommentiert "Waldi" das Geschäft. So ist diese Episode doch noch zu einem guten Ende gekommen.

